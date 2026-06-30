/प्रेम विवाह पड़ा महंगा, प्रतापगढ़ में युवक को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट, पत्नी के भाई समेत तीन पर केस दर्ज

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों की मानें तो राजू सिंह और मुख्य आरोपी चंद्रेश वर्मा के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी. रंजिश का मुख्य कारण चंद्रेश की बहन का राजू सिंह के साथ विवाह करना बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है. इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.