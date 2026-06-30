/प्रेम विवाह पड़ा महंगा, प्रतापगढ़ में युवक को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट, पत्नी के भाई समेत तीन पर केस दर्ज

राज्य चुनें
Pratapgarh News/ सुनील यादव: प्रतापगढ़ जिले का जेठवारा थाना क्षेत्र का चंदन का पुरवा गांव आज गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. सोमवार रात करीब 10 बजे राजू सिंह नाम के एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आनन-फानन में घायल को अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक अपने घर के पास मौजूद था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
कुछ दिन पहले हुआ था प्रेम विवाह
पुलिस की शुरुआती जांच में घटना की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ी रंजिश बताई जा रही है. दरअसल, मृतक राजू सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की है. पुलिस का कहना है कि इस वारदात में मुख्य आरोपी चंद्रेश उर्फ पिन्टू वर्मा समेत तेज वर्मा और शगुन वर्मा का नाम सामने आया है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
स्थानीय लोगों की मानें तो राजू सिंह और मुख्य आरोपी चंद्रेश वर्मा के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी. रंजिश का मुख्य कारण चंद्रेश की बहन का राजू सिंह के साथ विवाह करना बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है. इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस का कहना है कि तहरीर और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है.
यह भी पढ़िए: फिरोजाबाद में आंधी से बड़ा हादसा, ई-रिक्शा पर नीम का पेड़ गिरा; 5 की मौत और दो गंभीर
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.