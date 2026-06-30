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प्रेम विवाह पड़ा महंगा, प्रतापगढ़ में युवक को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट, पत्नी के भाई समेत तीन पर केस दर्ज

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में सनसनीखेज वारदात हुई है. जेठवारा इलाके में प्रेम विवाह करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से ही इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. पुलिस ने मामले में तीन लोगों को नामजद किया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 30, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:56 AM IST
प्रेम विवाह पड़ा महंगा, प्रतापगढ़ में युवक को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट, पत्नी के भाई समेत तीन पर केस दर्ज
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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