कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली, CCTV में कैद हुई घटना

Meerut: जिले के टीपीनगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुरी के होटल संचालक पर फायरिंग की घटना सामने आई है. एक किशोर होटल में कॉलगर्ल की मांग की जब स्टाफ ने मना कर दिया तो उसने हंगामा करते हुए होटल संचालक पर फायरिंग कर दी. होटल संचालक पर फायरिंग की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है.

खबर लिखी जा रही है...

ये भी पढ़ें: तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को धमकी, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये जेवर हथियाने का आरोप

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !