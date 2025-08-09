कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली, CCTV में कैद हुई घटना
कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली, CCTV में कैद हुई घटना

Meerut News: मेरठ में एक किशोर ने होटल में कॉलगर्ल बुलाने की मांग की. जब होटल स्टाफ ने मना कर दिया तो उसने हंगामा करते हुए होटल संचालक पर गोली चला दी. घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हुई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 09, 2025, 02:02 PM IST
Meerut: जिले के टीपीनगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुरी के होटल संचालक पर फायरिंग की घटना सामने आई है. एक किशोर होटल में कॉलगर्ल की मांग की जब स्टाफ ने मना कर दिया तो उसने हंगामा करते हुए होटल संचालक पर फायरिंग कर दी.  होटल संचालक पर फायरिंग की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है.  

खबर लिखी जा रही है...

