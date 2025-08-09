कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली, CCTV में कैद हुई घटना
कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली, CCTV में कैद हुई घटना

Meerut News: मेरठ में एक किशोर ने होटल में कॉलगर्ल बुलाने की मांग की. जब होटल स्टाफ ने मना कर दिया तो उसने हंगामा करते हुए होटल संचालक पर गोली चला दी. घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हुई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 09, 2025, 02:31 PM IST
Meerut: जिले के टीपीनगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुरी के होटल संचालक पर फायरिंग की घटना सामने आई है. एक किशोर होटल में कॉलगर्ल की मांग की जब स्टाफ ने मना कर दिया तो उसने हंगामा करते हुए होटल संचालक पर फायरिंग कर दी.  होटल संचालक पर फायरिंग की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. 

क्या है पूरा मामला 
घटना शुक्रवार रात की है. आरोपी युवक वेदव्यासपुरी स्थित एक होटल पहुंचा और कमर लेकर रुक गया. शाम को युवक ने होटल स्टाफ से कॉलगर्ल की मांग की. होटल स्टाफ ने कहा कि यह सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है. इस पर आरोपी युवक होटल पर चिल्लाने लगा और हंगामा खड़ा कर दिया. 

होटल स्टाफ ने संचालक को बुलाया. संचालक ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे पकड़कर होटल से बाहर निकाल दिया गया.   

होटल संचालक को बुलाकर उस पर फायरिंग की
आरोपी युवक कुछ देर बाद आया और उसने होटल संचालक को आवाज देकर बाहर बुलाया. होटल संचालक को आते देख आरोपी युवक ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी.  होटल संचालक ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई. फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

