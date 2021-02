20 साल पहले राजनाथ सिंह ने जिस बेटे को लिया था गोद, उसकी शादी में पहुंचकर दिया आशीर्वाद

लखनऊ: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को गाजीपुर जिले के सैदपुर पहुंचे. लेकिन वो यहां किसी राजनीतिक कारण से नहीं गए. बल्कि अपने दत्तक पुत्र की शादी में शामिल हुए. राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक अनुसूचित जाति के लड़के को गोद लिया था, ताकि उसका भविष्य संवार सकें. आज उसी बेटे की शादी है. जिसे आशीर्वाद देने वह उसके घर पहुंचे.

राजनाथ सिंह ने जताई खुशी

रक्षामंत्री ने कहा, "मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैंने तभी बिजेंद्र की पढ़ाई का खर्चा उठाने की ठानी थी और आज मुझे उसे एक डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत खुशी होती है. ये उम्मीद से कहीं ज्यादा है. मैं बहुत खुश हूं."

