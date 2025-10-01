उत्तराखंड में घिरे काले बादल, नैनीताल-देहरादून समेत कई जिलों में होगी बारिश

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है. निचले इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत दी है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है.

मंगलवार का मौसम

पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. तेज बारिश के चलते हवाओं में ठंडक महसूस हो रही है. मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कुछ अधिक है.

कैसा रहेगा आज का मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है, वहीं अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राजधानी देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ़ रहने के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित हो सकते हैं और हल्की या मध्यम बारिश भी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि बारिश के दौरान जलभराव और स्थानीय संकटों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें.

सितंबर का मौसम कैसा रहा

संपूर्ण सितंबर माह प्रदेश के लिए आफत भरा रहा. औसतन 255.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 40% अधिक है. महीने की शुरुआत में हुई तेज बारिश ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया. बागेश्वर जनपद में सामान्य से 262% अधिक बारिश हुई, जबकि देहरादून और नैनीताल में भी बारिश के रिकॉर्ड टूट गए. रुद्रप्रयाग में सामान्य से 12% कम बारिश रही.

