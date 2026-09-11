/देवरिया हत्याकांड: शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस; थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित

पोस्टमार्टम के बाद जब मनीष का शव उसके गांव पहुंचा, तो परिजनों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया. आक्रोशित भीड़ ने शव को भलुअनी मुख्य मार्ग पर रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कदम उठाती, तो आज मनीष जीवित होता. प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, दोषियों का फुल एनकाउंटर हो और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.