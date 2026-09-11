/देवरिया हत्याकांड: शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस; थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित

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देवरिया न्यूज/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र के गांधीनगर में बीते रात घटी घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है. 23 साल के मनीष सिंह उर्फ मोनू की कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना ने केवल एक परिवार की खुशियां नहीं छीनीं, बल्कि पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि हमलावरों में चाइना अंसारी, अंबुज विश्वकर्मा और उनके कुछ साथी शामिल थे, जिनसे मनीष का कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था.
चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ा भारी
इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह हत्या टाली जा सकती थी. मनीष सिंह ने अपनी जान का खतरा महसूस करते हुए पहली तारीख को ही भलुअनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और आशंका जताई थी कि उस पर हमला हो सकता है. हालांकि, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. पुलिस की इस घोर लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बेझिझक इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया.
सड़क पर उतरा जनता का गुस्सा
पोस्टमार्टम के बाद जब मनीष का शव उसके गांव पहुंचा, तो परिजनों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया. आक्रोशित भीड़ ने शव को भलुअनी मुख्य मार्ग पर रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कदम उठाती, तो आज मनीष जीवित होता. प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, दोषियों का फुल एनकाउंटर हो और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और जांच
मामले की संवेदनशीलता और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है. कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भलुअनी थाना प्रभारी राकेश कुमार राय, हलका इंचार्ज ज्योति कुमारी और संबंधित बीट सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस महकमे का कहना है कि हत्या में शामिल सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.
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