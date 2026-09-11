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देवरिया हत्याकांड: शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस; थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित

Deoria murder case: देवरिया के भलुअनी में 23 वर्षीय मनीष सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस द्वारा पूर्व में दी गई शिकायत पर लापरवाही बरतने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. मामले में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:36 PM IST
देवरिया हत्याकांड: शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस; थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित

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