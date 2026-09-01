'सड़क बनवा दीजिए, कपड़े गंदे होने पर स्कूल में डांट पड़ती है'...7 साल की नाज ने DM से लगाई गुहार

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Mau DM Anand Vardhan: उत्तर प्रदेश के मऊ की रहने वाली 7 साल की छात्रा समरा नाज ने हर उस शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जो रोजमर्रा की मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अभाव से जूझते हैं. पहली कक्षा में पढ़ने वाली समरा नाज अपने घर से स्कूल जाने वाले रास्ते की बदहाली से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने अपनी शिकायत लेकर सीधे मऊ के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का साहसिक कदम उठाया.
टूटी सड़क और मासूम के संघर्ष की दास्तान
समरा नाज के घर से स्कूल तक का रास्ता बेहद जर्जर, कच्चा और बड़े-बड़े गड्ढों से भरा हुआ है. स्कूल जाते समय रोजाना उसका सामना रास्ते में फैले कीचड़, जलजमाव और गंदगी से होता है. इन गड्ढों और फिसलने वाले रास्ते के कारण समरा अक्सर गिर जाती है, जिससे उसे शारीरिक चोटें तो आती ही हैं, साथ ही उसकी साफ-सुथरी स्कूल ड्रेस भी कीचड़ में गंदी हो जाती है.
इस शारीरिक दर्द से परे, मासूम समरा के लिए सबसे दुखद बात यह रहती है कि स्कूल पहुंचने पर साफ ड्रेस न होने की वजह से उसे अपने शिक्षकों की डांट भी सहनी पड़ती है. बच्चे जहां पढ़ाई के उत्साह के साथ स्कूल जाते हैं, वहीं समरा और उसके जैसे अन्य छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को हर दिन इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था.
जिलाधिकारी से मासूम की गुहार और त्वरित कार्रवाई
जब मासूम समरा अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम आनंद वर्धन के सामने पहुंची, तो उसने अपनी टूटी-फूटी और बेबाक आवाज में अपनी सारी समस्या अधिकारियों के सामने रख दी. समरा ने डीएम से सीधे गुहार लगाई कि उसके स्कूल के रास्ते को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि वह बिना गिरे और बिना डांट खाए आराम से स्कूल जा सके.
7 साल की बच्ची की इस मासूम और संवेदनशील गुहार को जिलाधिकारी ने बेहद गंभीरता से लिया. उन्होंने बच्ची से पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और तत्काल संबंधित विभागों को नगर पालिका क्षेत्र के इस बदहाल रास्ते (लगभग 25 मीटर का कच्चा हिस्सा) का स्थलीय निरीक्षण करने और त्वरित मरम्मत कराने का निर्देश जारी कर दिया.
प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते सवाल
यह मामला सिर्फ मऊ की एक सड़क का नहीं है, बल्कि यह उस प्रशासनिक ढिलाई और नगर पालिका की कार्यप्रणाली को भी उजागर करता है जो स्थानीय बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी करती हैं. जिस उम्र में बच्चों का पूरा ध्यान सिर्फ खेलने और पढ़ाई पर होना चाहिए, उस उम्र में एक 7 साल की बच्ची को अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सरकारी दफ्तरों का रुख करना पड़ा.
समरा नाज की इस बेबाक पहल ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को जगाने का काम किया है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश भी दिया है कि अपनी समस्याओं और अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए उम्र की नहीं, बल्कि सही जगह बात रखने के साहस की जरूरत होती है. अब स्थानीय निवासियों और परिजनों को उम्मीद है कि प्रशासन इस सड़क का निर्माण प्राथमिकता पर कराएगा.