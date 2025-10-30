हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! 29 सप्ताह की गर्भवती पत्नी को नहीं मिली पति के साथ रहने की अनुमति, जानें पूरा मामला

Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी को उसके पति की अभिरक्षा में सौंपने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि युवती को बालिग होने तक बलिया के बाल सुरक्षा गृह में रखा जाए. बालिग होने के बाद वह जिसके साथ रहना चाहे, स्वतंत्र होगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, देवरिया निवासी युवक और उसकी नाबालिग पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी. युवती के पिता ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद युवक गिरफ्तार हुआ और बाद में जमानत पर रिहा हुआ.

बालिग होने तक रहेगी बाल सुरक्षा गृह में

मेडिकल जांच में युवती 29 सप्ताह की गर्भवती पाई गई. उसने कोर्ट में बयान दिया कि वह युवक से शादी कर पति-पत्नी के रूप में रह रही थी. लेकिन, नाबालिग होने के चलते चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) ने उसे राजकीय बाल गृह बलिया भेज दिया था.

युवक ने हाईकोर्ट से पत्नी की रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि युवती अभी नाबालिग है. अदालत ने कहा कि नाबालिग को पति के साथ रहने की अनुमति देना उसके यौन शोषण के जोखिम को बढ़ा सकता है और यह पॉक्सो एक्ट के तहत नए अपराध का कारण बन सकता है.

इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि युवती को बालिग होने तक बाल सुरक्षा गृह में ही रखा जाए, और बालिग होने के बाद बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस समय युवती जहां चाहे, जिसके साथ रहना चाहे, स्वतंत्र होगी.

