Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Deoria
  • /अयोध्या दानपात्र विवाद पर गरजे सीएम योगी, बोले- ‘रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी जीरो टॉलरेंस कार्रवाई’

अयोध्या दानपात्र विवाद पर गरजे सीएम योगी, बोले- ‘रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी जीरो टॉलरेंस कार्रवाई’

CM Yogi Deoria Visit: अयोध्या दानपात्र विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को देवरिया में जमकर गरजे. उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि केवल आरोप लगाने से सच साबित नहीं होगा. रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस कार्रवाई होगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 26, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:18 PM IST
अयोध्या दानपात्र विवाद पर गरजे सीएम योगी, बोले- ‘रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी जीरो टॉलरेंस कार्रवाई’
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत कुल 20 वर्षों का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में काम करने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारितार और जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @pradeep_raghav6 से कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर दान पात्र मामले के सभी 8 आरोपियों को जेल, 29 जून तक न्यायिक हिरासत में
ayodhya ram mandir donation28 min ago
2
Lucknow news47 min ago
3
Ayodhya Ram Mandir donation row1 hr ago
4
ayodhya ram mandir donation2 hrs ago
5
Lucknow news2 hrs ago