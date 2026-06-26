/अयोध्या दानपात्र विवाद पर गरजे सीएम योगी, बोले- ‘रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी जीरो टॉलरेंस कार्रवाई’

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Deoria: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से कथित धन गबन के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में आयोजित एक जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिना तथ्यों के अयोध्या और रामभक्तों पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने दोहराया कि सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है.
‘दिल्ली को क्या मिला, अयोध्या का विकास देखिए’
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक शासन का अवसर दिया, लेकिन राजधानी को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं मिला. उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने बीते वर्षों में अयोध्या का व्यापक विकास किया है और इसे देश-दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में स्थापित किया है. योगी ने कहा कि यदि इसी तरह विकास पर ध्यान दिया जाता तो दिल्ली भी आज अलग तस्वीर पेश कर रही होती.
एसआईटी जांच पर सरकार का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जनआस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है. उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे.
‘सबूत हैं तो जांच एजेंसी को सौंपें’
योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल आरोप लगाने से सच साबित नहीं होता. उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास दानपात्र मामले से जुड़े ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच आगे बढ़ सके. उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या जैसी आस्था की नगरी को राजनीतिक विवादों में घसीटना उचित नहीं है.
कानून-व्यवस्था और आस्था पर सरकार का संदेश
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कानून-व्यवस्था का भी उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने रामभक्तों की भावनाओं का सम्मान करने और अयोध्या की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के अपने वादे पर कायम है.