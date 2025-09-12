Ballia Flood: बलिया में गंगा का रौद्र रूप, सड़क पर श्राद्ध करने के मजबूर लोग,हालात हुए बदतर

मनोज कुमार चतुर्वेद/ बलिया: यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है. ऐसे में पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करने वालों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण लोग सड़कों पर ही श्राद्ध करने को मजबूर हैं.

सड़कों पर पितरों का तर्पण और श्राद्धकर्म

आमतौर पर पितृ पक्ष में लोग गंगा नदी के किनारे पितरों का तर्पण और श्राद्धकर्म करते हैं लेकिन चौथी बार गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग सड़क पर बह रही गंगा की धारा के बीच तर्पण और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. बाढ़ की भयावहता से यहां के निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है. धर्म कर्म के कार्यों में यहां लोगों को परेशानी आ रही है. सभी लोग परेशान हैं.

बाढ़ की विभीषिका से श्राद्ध कर्म करने में दिक्कत

श्राद्धकर्म कराने वाले पंडित का कहना है कि पितृ पक्ष में अपने पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है लेकिन बाढ़ की विभीषिका से श्राद्ध कर्म करने में दिक्कत आ रही है. वहीं अपने पितरों को तर्पण करने आए लोगों का कहना है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से उन्हें मजबूरी में सड़क पर ही श्राद्ध करना पड़ रहा है. कहा कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उन लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया है कि गंगा के तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों और किसानों की मां गंगा रक्षा करें. सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. पंडित का कहना है कि सड़क का स्तर काफी नीचे हो गया है. गंगा मइया कि विभिषिका से सब परेशान हो रहे हैं. मां गंगा से प्रार्थना है कि मां गंगा अपनी धारा को समेटिए.

Add Zee News as a Preferred Source

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन बंद, मंदिर के समय में भी बदलाव, जल्द शुरू होगी लाइव स्ट्रीमिंग

Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में इंद्रदेव रहेंगे मेहरबान! तेज हवाओं संग तूफानी बारिश के आसार, जानें मॉनसून का कैसा है ये खेल?

