/गांवों से सस्ते में पशु खरीदकर नाव से बिहार भेजते थे तस्कर, बलिया पुलिस ने घेराबंदी कर 15 तस्करों को दबोचा

संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज

गिरफ्तार किये गए सभी अभियुक्त बलिया के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्त आसपास के गावों से कम दामों में गौ वंश को खरीदकार नाव के रास्ते नदी पार कर बिहार में तस्करी कर देते है.। गिरफ्तार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों पर पहले से भी गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज है. सभी गौ तस्करों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.