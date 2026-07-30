/गांवों से सस्ते में पशु खरीदकर नाव से बिहार भेजते थे तस्कर, बलिया पुलिस ने घेराबंदी कर 15 तस्करों को दबोचा

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मनोज चतुर्वेदी/बलिया: सुखपुरा थाना पुलिस ने गो-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 14 पिकअप वाहन और 13 गोवंश बरामद किए हैं. आरोपी आसपास के गांवों से मवेशियों को खरीदकर नाव के जरिए नदी पार कराकर बिहार भेजते थे. पुलिस जांच में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोप है कि गांवों से चोरी या खरीद के जरिये गोवंश इकट्ठा कर रात के अंधेरे में दूसरे राज्यों तक तस्करी की जाती है.
15 गौ तस्कर गिरफ्तार
मंगलवार सुबह विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में सुखपुरा थाने की पुलिस ने गौ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाई करते हुए 14 पिकअप वाहन में लदे 13 गौ वंशों को पिकअप वाहन समेत बरामद किया है तथा 15 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है.
संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज
गिरफ्तार किये गए सभी अभियुक्त बलिया के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्त आसपास के गावों से कम दामों में गौ वंश को खरीदकार नाव के रास्ते नदी पार कर बिहार में तस्करी कर देते है.। गिरफ्तार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों पर पहले से भी गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज है. सभी गौ तस्करों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
संभल में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़,गिरफ्तार
बहजोई थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हो गया है. मुठभेड़ में गिरफ़्तार गौ तस्कर सूरज गौ तस्करी के कई मामलों में था वांछित चल रहा था. गिरफ़्तार गौ तस्कर सूरज बदायूं जनपद के सहसवान थाना इलाके के रहने वाला है. पुलिस ने गिरफ्तार गौ तस्कर को इलाज के लिए बहजोई CHC में भर्ती कराया है. कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गाँव सिहोरी के निकट हुई पुलिस की मुठभेड़.
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