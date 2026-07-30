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गांवों से सस्ते में पशु खरीदकर नाव से बिहार भेजते थे तस्कर, बलिया पुलिस ने घेराबंदी कर 15 तस्करों को दबोचा

बलिया पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 14 पिकअप वाहनों से 13 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है. गिरफ्तार तस्कर पशुओं को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 30, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:57 AM IST
गांवों से सस्ते में पशु खरीदकर नाव से बिहार भेजते थे तस्कर, बलिया पुलिस ने घेराबंदी कर 15 तस्करों को दबोचा
Image Credit: ballia news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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