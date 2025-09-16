देवरिया में खड़े DCM में जा घुसी बाइक, दो छात्रों ने तोड़ा दम, यूपी के तीन जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे

UP Road Accident News: यूपी के देवरिया से लेकर सोनभद्र और झांसी जिलों में मंगलवार को कई दर्दनाक हादसों के मामले सामने आए हैं. देवरिया में अनियंत्रित बाइक ने खड़े DCM ट्रक में पीछे से भीषण टक्कर मार दी, जिससे दो छात्रों की मौत हो गई जबकि सोनभद्र जिले में सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति घायल हुए हैं जिनकी हालत गंभीर है.

देवरिया सड़क हादसे में दो की मौत

देवरिया में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने खड़े DCM ट्रक में पीछे से भीषण टक्कर मार दी. जहां दो छात्र की दर्दनाक मौत हो गयी. वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर स्कूल पढ़ने देवरिया जा रहे थे. मृतकों में ऋतिक ,आर्यन शामिल है, वहीं अंकित गिरी गंभीर रूप से घायल हो गया है.

सदर कोतवाली की घटना

घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है. घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरवा चौराहे की है. तीनों छात्र बैतालपुर कस्बे के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा दिया गया.

सोनभद्र में दो व्यक्ति घायल, हालत गंभीर

सोनभद्र जनपद में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. चोपन थाना क्षेत्र के प्रीत नगर वाराणसी–शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां विपरीत दिशा से आ रही ई-रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे में ई-रिक्शा चालक महेंद्र कुमार और उसके साथ बैठे कमल खान, दोनों निवासी डाला, गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल चोपन अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

झांसी में ई रिक्शा पलटने से कई सवारियां घायल

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के टंडन रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सवारियों को लेकर जा रहा ई रिक्शा अचानक पलट गया. इस घटना में कई सवारियां दबकर घायल हो गईं. सवारियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और ई रिक्शा में फंसे लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

बैलेंस बिगड़ने से पलटा ई-रिक्शा, मची अफरा-तफरी

इस घटना की वजह ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है. ई रिक्शा सवारियों को लेकर जब जा रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. ई रिक्शा में दबे लोगों को आनन फानन में बाहर निकाला और घटना में चोटिल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने भी घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच कर रही है.