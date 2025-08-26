Deoria News: मजार को छूकर दिखाओ...भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम योगी को भी निशाना बनाने की बात
Deoria News: मजार को छूकर दिखाओ...भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम योगी को भी निशाना बनाने की बात

Deoria News: देवरिया जिले में माहौल गरमाने लगा है. भाजपा विधायक  को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और धमकी देने वाले शख्स का पता लगाने में जुट गई हैं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:33 PM IST
BJP MLA Shalabh Mani Tripathi
BJP MLA Shalabh Mani Tripathi

 Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी में कहा गया है कि मजार को छूकर दिखाओ, गोलियों से भून देंगे. यही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाने की बात कही है.

भूमि संबंधी दस्तावेज मांगे गए
बताया जा रहा है कि देवरिया शहर में प्रवेश करते ही ओवरब्रिज से सटी एक मजार का निर्माण हुआ है. यहां आए दिन जाम की समस्या रहती है. ब्रिज के दोहरीकरण के प्रस्ताव पर काम शुरू हुआ तो मजार का मुद्दा सामने आया. विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी. मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी और भूमि संबंधी दस्तावेज मांगे गए.

जांच में यह अवैध पाई गई 
इसी बीच कल सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात शख्स ने विधायक को धमकी दे डाली. इस पर विधायक ने कहा कि यह मजार अवैध है, इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से की है. जांच में यह अवैध पाई गई है. हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. योगी-मोदी की सरकार में जो लोग ऐसे कृत्य करेंगे, उनकी कुत्ते की मौत होगी.

विधायक ने सरकार से की मांग 
विधायक ने यह भी खुलासा किया कि 28 साल पहले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रामनगीना यादव ने भी इस मजार की वैधता पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. तब से लोग इस मुद्दे पर बोलने से कतराते रहे हैं. 2017 में भी इस भूमि पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया. अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से यह मामला फिर से चर्चा में है. विधायक ने सरकार से मांग की है कि विशेष टीम बनाकर जल्द जांच कराई जाए और अवैध कब्जा मिलने पर भूमि को मुक्त कराया जाए.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
धमकी मिलने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क हो गए हैं. कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही लखनऊ की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और धमकी देने वाले शख्स का पता लगाने में जुट गई हैं.

