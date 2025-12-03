मेहरबान, कदरदान, साहिबान... ढपली बजाता दिखा BLO; SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनोखा अंदाज वायरल

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: चुनाव आयोग द्वारा SIR की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगह से बीएलओ पर भारी दबाव की खबरें आ रही हैं. काम के दबाव की वजह से पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगहों से अब तक नौ बीएलओ की मौत का दावा भी किया गया है. इसी बीच SIR की प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर देवरिया के एक बीएलओ का अनोखा अंदाज वायरल हो रहा है.

देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के रोपन छपरा गांव में BLO मोहम्मद आफताब का अनोखा अंदाज देखने को मिला. BLO आफताब लोगों को SIR की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गली-गली मदरी की तरह ढपली बजाकर घूमते हुए दिखाई दिये.

BLO मोहम्मद आफताब लोगों से कहते नजर आ रहे रहे है कि...

"सुनिये-सुनिये एक जरुरी सूचना- मेहरबान,कदरदान, साहिबान, BLO आ गया आपके द्वार. जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए.

यदि आप SIR फार्म जमा नही करते तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा."

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि BLO मो.आफताब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव का कोई भी नागरिक SIR प्रक्रिया से छूट न जाए.

BLO आफताब के अनोखे अंदाज ने खींचा लोगों को ध्यान

SIR की प्रक्रिया पूरी करने के लिए BLO आफताब का यह अनोखा अंदाजा लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलकर फॉर्म ले रहे हैं और भरकर जमा भी कर रहे हैं.

यह कह सकते हैं कि जहां एक तरफ SIR फॉर्म का दबाव विवादों में है तो वहीं दूसरी तरफ एक BLO की यह अनोखी पहल सुर्खियों में आ गई है. लोग इसे जिम्मेदारी के प्रति समर्पण भी कह रहे हैं.

हालांकि SIR फॉर्म को लेकर दबाव,घटनाएं और राजनीतिक बयानबाज़ी अभी भी जारी है,लेकिन रोपण छपरा गांव का यह वीडियो एक ऐसे BLO की कहानी कह रहा है जो हर हाल में अपने गांव के लोगों को जागरूक करना चाहता है.

एक तरफ जहां वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं तो वहीं BLO मो. आफताब का कहना है कि मैंने अपनी सोच के आधार पर इस तरह से कार्य किया हूं कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और फॉर्म भरें.

आपको बता दे कि मो.आफताब लार ब्लाक की रोपण छपरा गांव के BLO हैं और लार ब्लाक के ही कंपोजिट विद्यालय रतनपुरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं.

