/फावड़ा या कुदाल से नहीं...बुलडोजर से हुई माटी कोड़ की रश्म, ढोल-नगाड़े की धुन पर लगे ठुमके; देखते रह गए लोग

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. बड़ी संख्या में लोगों ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें न सिर्फ महिलाएं बुलडोजर पर डांस करती नजर आ रही हैं, बल्कि माटीकोड़ की रस्म में फावड़े की जगह बुलडोजर से मिट्टी खोदी गई. बुलडोजर चालक का कहना है कि माटीकोड़ की रस्म खेत में संपन्न कराई गई. कार्यक्रम में करीब 100 महिलाएं शामिल थीं, जो डीजे की धुन पर पारंपरिक उत्सव मना रही थीं. यह पहली बार था जब उन्होंने किसी विवाह की माटीकोड़ रस्म बुलडोजर की मदद से कराई.