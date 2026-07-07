/फावड़ा या कुदाल से नहीं...बुलडोजर से हुई माटी कोड़ की रश्म, ढोल-नगाड़े की धुन पर लगे ठुमके; देखते रह गए लोग

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Ballia Unique Wedding/ मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है. इस बीच लोगों पर बुलडोजर का क्रेज भी दिख रहा है. कभी राजनीतिक रैलियों में तो कभी शादी समारोह में बुलडोजर देखने को मिल रहे हैं. ऐसे ही बलिया में दीपु राजभर की बारात बुधवार को जानी है. दूल्हे के माटीकोड़ की रस्म में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बन गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.
8 जुलाई को होनी है दीपू की शादी
बलिया के मनियर विकास खंड के रानीपुर गांव के दीपु राजभर की शादी मनियर विकास खंड के ही असना गांव में तय हुई है. शादी 8 जुलाई को होनी है. दीपू के घर में ख़ुशी का माहौल है और शादी की रस्में निभाई जा रही हैं. शादी की रस्मों में एक रश्म माटीकोड़ की भी होती है, जिसे दूल्हे के साथ घर की महिलाएं निभाती हैं. इस रश्म में मिट्टी खोदी जाती है. दूल्हे की बुआ या बहन द्वारा मिट्टी खोदने का काम किया जाता है.
बुलडोजर से मटकोड़ की रश्म निभाई
परंपरा के अनुसार, पहले मिट्टी फावड़ा या कुदाल से खोदा जाता है, लेकिन दीपू राजभर के घरवालों ने इस रश्म को नए अंदाज में निभाया है और मिट्टी खोदने की रश्म फावड़ा या कुदाल से नहीं, बल्कि बुलडोजर से खोद कर निभाई है. यहां महिलाएं बुलडोजर पर नाचती गाती नजर आईं. उन्होंने बुलडोजर पर चढ़कर मिट्टी खोदने की रश्म निभाई. महिलाओं के कहना है कि योगी जी के बुलडोजर हर जगह चोर का गुंडों का घर ढहा रहे हैं तो हम लोगों ने भी सोचा कि बुलडोजर से माटी कोड़ करके शुभ काम कर दें.
वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. बड़ी संख्या में लोगों ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें न सिर्फ महिलाएं बुलडोजर पर डांस करती नजर आ रही हैं, बल्कि माटीकोड़ की रस्म में फावड़े की जगह बुलडोजर से मिट्टी खोदी गई. बुलडोजर चालक का कहना है कि माटीकोड़ की रस्म खेत में संपन्न कराई गई. कार्यक्रम में करीब 100 महिलाएं शामिल थीं, जो डीजे की धुन पर पारंपरिक उत्सव मना रही थीं. यह पहली बार था जब उन्होंने किसी विवाह की माटीकोड़ रस्म बुलडोजर की मदद से कराई.
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