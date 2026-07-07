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फावड़ा या कुदाल से नहीं...बुलडोजर से हुई माटी कोड़ की रश्म, ढोल-नगाड़े की धुन पर लगे ठुमके; देखते रह गए लोग

Ballia Unique Wedding: दूल्हे की मां , बुआ समेत पूरा परिवार बुलडोजर पर चढ़कर माटीकोड़ के लिए निकला. इस दौरान गाजे-बाजे की धुन पर जमकर ठुमके भी लगे. बुलडोजर पर महिलाओं ने खूब डांस किया. माटीकोड़ की रस्म को लेकर इस परिवार ने थोड़ा हटकर फैसला लिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 07, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:40 AM IST
फावड़ा या कुदाल से नहीं...बुलडोजर से हुई माटी कोड़ की रश्म, ढोल-नगाड़े की धुन पर लगे ठुमके; देखते रह गए लोग
Image Credit: Ballia Unique WeddingSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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