LPG संकट: अफवाहों पर लगाम लगाने मैदान में उतरे बीजेपी विधायक, वीडियो संदेश में किया दूध का दूध पानी का पानी!

Chandauli News: गल्फ देशों में चल रहे युद्ध के चलते एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर फैल रही अफवाहों पर भाजपा विधायक सुशील सिंह का बड़ा दावा सामने आया है. सैयदराजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से कीमत बढ़ने की बात सही नहीं है. लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

वीडियो संदेश जारी किया

दरअसल, सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है. इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है. जो गैस की कीमत है, उसे रेट पर गैस उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री ने भी इस पर स्पष्ट जानकारी दी है.

मेरे नंबर पर करें संपर्क

बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि बस हमें जागरूक रहने की जरूरत है. अगर कहीं भी कोई गैस एजेंसी या दलाल भ्रामक जानकारी दे रहा है तो हमारे मोबाइल नंबर शिकायत दर्ज कराएं. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कहीं कोई समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. विधायक सुशील सिंह ने अपना मोबाइल नंबर 9415607447 भी जारी कर दिया है.

कौशांबी में गैस एजेंसी से खाली हाथ लौटे लोग

वहीं, कौशांबी जिले में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है. गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. एजेंसी कर्मचारियों का कहना है कि गैस प्लांट से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लकड़ी में खाना पकाने को मजबूर महिलाएं

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी तक पहुंचते हैं, लेकिन गैस न मिलने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता है. इससे घरों में खाना बनाने में काफी दिक्कत हो रही है. खासकर महिलाएं मजबूरी में लकड़ी और धुएं के बीच खाना बनाने को मजबूर हैं. कुछ लोगों ने पहले गैस बुक किया था, लेकिन अब उनसे अतरिक्त पैसों की डिमांड हो रही है. लोगो का अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जंग के चलते तनाव की वजह से गैस सप्लाई प्रभावित होने से ऐसी समस्या है.

सरकार का ये दावा

वहीं, योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है. हर जिले में पेट्रोल-डीजल की पूरी उपलब्धता के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है.

