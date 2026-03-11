Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3137440
Zee UP-UttarakhandDeoria

LPG संकट: अफवाहों पर लगाम लगाने मैदान में उतरे बीजेपी विधायक, वीडियो संदेश में किया दूध का दूध पानी का पानी!

Chandauli News: चंदौली की सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें बीजेपी विधायक ने गैस किल्लत को लेकर बड़ा दावा किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP MLA Sushil Singh
BJP MLA Sushil Singh

Chandauli News: गल्फ देशों में चल रहे युद्ध के चलते एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर फैल रही अफवाहों पर भाजपा विधायक सुशील सिंह का बड़ा दावा सामने आया है. सैयदराजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से कीमत बढ़ने की बात सही नहीं है. लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. 

वीडियो संदेश जारी किया 
दरअसल, सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है. इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है. जो गैस की कीमत है, उसे रेट पर गैस उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री ने भी इस पर स्पष्ट जानकारी दी है. 

मेरे नंबर पर करें संपर्क 
बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि बस हमें जागरूक रहने की जरूरत है. अगर कहीं भी कोई गैस एजेंसी या दलाल भ्रामक जानकारी दे रहा है तो हमारे मोबाइल नंबर शिकायत दर्ज कराएं. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कहीं कोई समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. विधायक सुशील सिंह ने अपना मोबाइल नंबर 9415607447 भी जारी कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौशांबी में गैस एजेंसी से खाली हाथ लौटे लोग 
वहीं, कौशांबी जिले में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है. गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. एजेंसी कर्मचारियों का कहना है कि गैस प्लांट से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

लकड़ी में खाना पकाने को मजबूर महिलाएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी तक पहुंचते हैं, लेकिन गैस न मिलने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता है. इससे घरों में खाना बनाने में काफी दिक्कत हो रही है. खासकर महिलाएं मजबूरी में लकड़ी और धुएं के बीच खाना बनाने को मजबूर हैं. कुछ लोगों ने पहले गैस बुक किया था, लेकिन अब उनसे अतरिक्त पैसों की डिमांड हो रही है. लोगो का अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जंग के चलते तनाव की वजह से गैस सप्लाई प्रभावित होने से ऐसी समस्या है. 

सरकार का ये दावा
वहीं, योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है. हर जिले में पेट्रोल-डीजल की पूरी उपलब्धता के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. 

यह भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट में लड़ाई...बात गैस सिलेंडर पर आई, यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग

यह भी पढ़ें : क्या यूपी में खत्म हो गया गैस सिलेंडर? गोंडा-वाराणसी समेत कई जिलों में लंबी लाइनें, मंत्रालय ने बताई सच्चाई

TAGS

LPG Cylinder Crisis

Trending news

LPG Cylinder Crisis
LPG संकट: अफवाहों पर लगाम लगाने मैदान में उतरे बीजेपी विधायक, वीडियो में बड़ा दावा
Rampur News
रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से सनसनी
ayodhya latest news
रसोई गैस की किल्लत से भगवान के घर भी फाके! अमावा मंदिर की राम रसोई हुई बंद
LPG Cylinder Crisis
नवाबों की नगरी में हाहाकार: LPG 'अकाल' के बीच लखनऊ के नामी होटल पर लटके ताले!
Saharanpur news
हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, एंटी करप्शन टीम का एक्शन
bjp mla kuldeep singh sengar
कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई
dehradun news
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जल्द शुरू होगी टोल वसूली...जानें कितने रुपये देने होंगे ?
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: मेट्रो के पास आवास विकास की शानदार स्कीम
Amroha News
मिडिल ईस्ट में लड़ाई...यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग
Ghaziabad latest news
हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की इजाजत, जानिये क्या है ये मौलिक अधिकार