Deoria News:देवरिया में छांगुर बाबा जैसे गैंग का खुलासा! SS और EG मॉल पर धर्मांतरण के धंधे का आरोप, कंपनी में काम करने वाली लड़कियों का किया मंतातरण
Deoria

Deoria News:देवरिया में धर्मांतरण सिंडिकेट के आरोप से हड़कंप मचा है.SS मॉल और EG मार्ट विवादों में हैं. युवती ने मालिकों पर शोषण-धर्मांतरण का आरोप लगाया, तो दाता त्रयनाथ ने परिवार संग इस्लाम कबूला.विधायक ने कार्रवाई की मांग की.

 
 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:30 PM IST
त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया:देवरिया जनपद में धर्मांतरण के बड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं.आरोप है कि यहां छांगुर बाबा जैसे सिंडिकेट सक्रिय हैं और इसके केंद्र में शहर का SS मॉल और EG मार्ट है. दोनों पर धर्मांतरण कराने और लड़कियों को बहला-फुसलाकर फंसाने के गंभीर आरोप लगे हैं.

SS मॉल विवाद और गंभीर आरोप
कुछ दिन पहले SS मॉल के मालिक उस्मान गनी, उनकी पत्नी तरन्नुम और साले गौहर अली पर मॉल में काम करने वाली युवती ने धर्मांतरण और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए. मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

EG मार्ट का नया खुलासा
अब EG मार्ट से भी सनसनीखेज मामला सामने आया है.यहां वर्षों से काम करने वाले दाता त्रयनाथ मद्धेशिया अब अब्दुल रहमान बन चुके हैं. उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम कबूल किया. इस बात की पुष्टि ग्राम प्रधान राम नारायण गुप्ता और एडवोकेट विजय तिवारी ने की.

विधायक का आरोप और कार्रवाई की मांग
विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उस्मान गनी पूरे खेल का मास्टरमाइंड है.उन्होंने बताया कि गनी का साला गौहर अली ने हाल ही में हिंदू युवती लक्ष्मी सिंह से शादी कर धर्मांतरण कराया और उसका नाम सलमा रखा. इस मामले में गौहर फिलहाल जेल में बंद है. विधायक ने कहा कि छांगुर बाबा जैसे सिंडिकेट को पनपने नहीं दिया जाएगा और प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

पीड़ित परिवार की पुकार
खुखुंदू थाना क्षेत्र के उमेश सिंह ने बताया कि उनकी बेटी लक्ष्मी सिंह को गुमराह कर शादी कराई गई और उसका नाम बदलकर सलमा रखा गया.उन्होंने कहा कि यह पूरा एक सिंडिकेट है और उनकी बेटी आज भी उसी का साथ दे रही है. पीड़ित पिता ने न्याय की मांग की है.

प्रशासन और पुलिस पर सवाल
लगातार खुलासों के बाद जिले में हलचल मच गई है.अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस मामले में हीला-हवाली कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है. अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं.

;