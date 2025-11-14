50 साल तक कोई नहीं आने वाला...दयाशंकर सिंह का तेजस्वी यादव पर अटैक बोले ‘देख रहे मुंगेरी लाल के सपने'?

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बिहार चुनाव के परिणामों की अटकलों के बीच अखिलेश यादव के बयान कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे है पर सियासत तेज हो गई है. यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसा ही मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं जो खुद वह यूपी में देख रहे हैं. यूपी में 38 साल बाद योगी सरकार ने अपनी सरकार को रिपीट किया है. नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और नीतीश जी ने बिहार को बदलने का काम किया है.

50 साल तक कोई नहीं आने वाला

बिहार के परिणाम का 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर पडने वाले असर पर उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है. दिल्ली राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र हम लगातार जीत रहे हैं. आने वाले चुनाव में हम बिहार जीत रहे हैं फिर असम जीत जाएंगे. मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 50 साल तक कोई नहीं आने वाला. हम लगातार जीतते जाएंगे.

बिहार में NDA की भारी जीत का दावा

बिहार चुनाव पर विश्वास जताते हुए दयाशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से एनडीए 170 से अधिक सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहा था अखिलेश यादव ने....

बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेी ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया था. बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निष्पक्ष मतदान से नहीं बल्कि प्रशासनिक दखल के कारण हुई थी.

यूपी कैबिनेट की बैठक आज, बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देगी सरकार, एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद!

आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए जामिया-AMU-अल फलाह यूनिवर्सिटी', यति नरसिंहानंद गिरी का विवादित बयान

