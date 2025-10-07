देवरिया मेडिकल कॉलेज की टंकी में शव बरामद, डीएम ने खुद पहुंचकर की जांच; आपत्तिजनक सामग्री मिलने से खड़े हुए गंभीर सवाल

Deoria Medical College Found Dead Body In Water Tank/त्रिपुरेश त्रिपाठी​: यूपी के देवरिया जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पानी की टंकी से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया. पानी से बदबू आने की शिकायत पर जब सफाईकर्मी टंकी की सफाई के लिए पहुंचे, तब उन्होंने अंदर युवक का शव देखा.

अभी तक नहीं हुई शव की पहचान

बताया जा रहा है कि शव लगभग 10 दिन पुराना है. घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा अमला मौके पर पहुंच गया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से करीब साढ़े छह घंटे की मशक्कत के बाद शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला गया. शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है.

डीएम ने किया निरीक्षण

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी. निरीक्षण के दौरान कॉलेज की छत पर शराब की बोतल समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिली, जिस पर प्राचार्य से सुरक्षा में लापरवाही के सवाल पूछे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर स्थित पानी की टंकी से पानी की आपूर्ति महिला वार्ड, पुरुष वार्ड और ओपीडी के शौचालयों में की जाती है. डीएम ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन को मामले से अवगत कराया जाएगा.प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है, जबकि लोगों में यह सवाल भी गूंज रहा है कि युवक का शव पानी की टंकी में कैसे पहुंचा.

और पढे़ं: दोस्त ही बना दोस्त का काल, घर में घुसकर उतारा मौत के घाट, वजह जानकर कांप जाएंगे आप!

