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देवरिया में अवैध होटल की भरमार, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद 18 होटल को नोटिस; आग के बचाव के नहीं हैं इंतजाम

Deoria News: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद देवरिया में 18 होटल को नोटिस दिए गए हैं. ये सभी होटल फायर विभाग की एनओसी के बिना चल रहे थे. जब जी मीडिया की टीम ने इन होटल की पड़ताल की तो कुछ ने कहा कि जल्द ही एनओसी ले ली जाएगी, तो कई अपना होटल छोड़कर ही भाग खड़े हुए. यहां पढ़िए रिपोर्ट...

Written ByPooja Singh
Published: Jun 11, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:58 AM IST
देवरिया में अवैध होटल की भरमार, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद 18 होटल को नोटिस; आग के बचाव के नहीं हैं इंतजाम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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