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Deoria News/ त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद में सरकार के नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं. यहां धड़ल्ले से अवैध होटल का धंधा फल-फूल रहा है. दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद यूपी में भी शासन-प्रशासन एक्शन मोड में है. यही वजह है कि देवरिया में फायर विभाग की एनओसी के बिना चल रहे 18 होटल को नोटिस दिया गया है.
क्या बोले होटल के कर्मचारी?
बताया जा रहा है कि जनपद के 18 होटल फायर विभाग की एनओसी के बिना चल रहे थे. इन होटल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. दिल्ली की तरह कभी भी यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है. हैरानी की बात यह है कि ये सभी होटल आज से नहीं, बल्कि कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन होटल मालिकों ने फायर विभाग की एनओसी नहीं ली है. शहर के बीचो-बीच गीतांजलि होटल है, जब जी मीडिया की टीम ने इनके कर्मचारी आशीष कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका होटल 1992- 93 चल रहा है और वह अब प्रक्रिया में लगे हैं. जल्द ही एनओसी ले लेंगे.
होटल छोड़कर भागे कर्मचारी
ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, बल्कि एक दूसरे होटल मालिक ने तो खुद ही बताया कि फायर की एनओसी नहीं है. पाइप का काम हो गया है. जल्दी एनओसी ले लेंगे. पूरे जनपद में केवल पांच होटल के पास फायर विभाग की एनओसी है. बाकी 18 होटल अवैध तरीके से चल रहे हैं. जब जी मीडिया की टीम ने इन होटल की पड़ताल की तो यहां के कर्मचारियों ने बताया कि जल्दी एनओसी ली जाएगी. कुछ तो ऐसे भी थे, जो अपने होटल का ऑफिस छोड़कर ही भाग खड़े हुए.
मामले पर क्या बोले अग्निशमन अधिकारी?
इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि देवरिया जनपद में केवल पांच होटल के पास एनओसी है. 18 के पास एनओसी नहीं हैं. इन्हें दो बार नोटिस दिया जा चुका है. अब अगर यह नहीं मानते हैं तो इन पर विधि कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिला प्रशासन किस हादसे का इंतजार कर रहा है. 25- 30 सालों से होटल चल रहे है. इस होटल में अब तक मानक क्यों नहीं पूरे किए गए. आखिर लोगों की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों?
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