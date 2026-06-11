क्या बोले होटल के कर्मचारी?

बताया जा रहा है कि जनपद के 18 होटल फायर विभाग की एनओसी के बिना चल रहे थे. इन होटल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. दिल्ली की तरह कभी भी यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है. हैरानी की बात यह है कि ये सभी होटल आज से नहीं, बल्कि कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन होटल मालिकों ने फायर विभाग की एनओसी नहीं ली है. शहर के बीचो-बीच गीतांजलि होटल है, जब जी मीडिया की टीम ने इनके कर्मचारी आशीष कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका होटल 1992- 93 चल रहा है और वह अब प्रक्रिया में लगे हैं. जल्द ही एनओसी ले लेंगे.