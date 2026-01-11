Advertisement
देवरिया में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध मजार को लेकर बड़ी कार्रवाई

Deoria News: देवरिया जनपद में ओवरब्रिज के पास स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की. एसडीएम कोर्ट की जांच में मजार को पूरी तरह अवैध और सरकारी बंजर भूमि पर निर्मित पाए जाने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया था

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:35 PM IST
Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में ओवरब्रिज के पास स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है.  एसडीएम कोर्ट द्वारा जांच में मजार को पूरी तरह अवैध और सरकारी बंजर भूमि पर निर्मित पाए जाने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया था.  नोटिस के बाद मजार कमेटी के लोगों ने खुद ही मजार परिसर को खाली करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी. 

भारी फोर्स तैनात
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दर्जनों थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही.  प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में मजार परिसर में रखे गए सामान हटाए जा रहे हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है. 

बताया जा रहा है कि इस मजार को लेकर करीब 9 साल पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया.  बाद में पूर्व सदर विधायक और वर्तमान भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद जांच प्रक्रिया में तेजी आई.  ASDM कोर्ट ने सुनवाई के बाद भूमि को सरकारी और बंजर घोषित किया और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया. 

मजार कमेटी के सदर राशिद खान ने बताया कि शनिवार रात एसडीएम और तहसीलदार मौके पर आए थे और मजार को खाली कराने या गिराने के निर्देश दिए थे.  उन्होंने कहा कि हमारे पास जेसीबी या बुलडोजर नहीं है, इसलिए हम खुद सामान हटा रहे हैं.  अगर प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है.  हमें अभी तक लिखित आदेश नहीं मिला है, केवल मौखिक निर्देश दिए गए हैं. 

वहीं सदर अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया कि मजार को बंजर भूमि बताया गया है और उसे खाली कराने का आदेश है.  प्रशासन किसी भी समय बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है.  फिलहाल मजार परिसर को खाली कराने का काम जारी है और जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. 

