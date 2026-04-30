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मटकोर के लिए JCB पर निकली दुल्हन, मां-बुआ संग जमकर किया डांस; देवरिया में शादी की रस्म ने बटोरी सुर्खियां

Deoria JCB Wedding News: आज कल शादी को खास बनाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं. ऐसे में खखड़ी गांव की एक शादी ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां दुल्हन घोड़ी या कार पर नहीं, बल्कि जेसीबी पर सवार होकर मटकोर की रस्म निभाने पहुंची. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:55 AM IST
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Deoria JCB Wedding News
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Deoria JCB Wedding News/त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक शादी ने परंपराओं को नया अंदाज दे दिया है. यहां दुल्हन घोड़ी या कार पर नहीं, बल्कि जेसीबी पर सवार होकर मटकोर की रस्म निभाने पहुंची. देखते ही देखते यह नजारा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

फूल-मालाओं से सजी जेसीबी पर दुल्हन सवार
सलेमपुर के खुखुंदू थाना क्षेत्र के खखड़ी गांव में यह नजारा देखने को मिला. जहां बुधवार को सुरेंद्र राजभर की बेटी रागनी राजभर की शादी में मटकोरवा की रस्म के दौरान दुल्हन रागनी अपनी मां सुदांती देवी, बुआ फुलमती और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ जेसीबी मशीन पर सवार होकर निकली. गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर पूरा गांव झूम उठा. 

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
आगे-आगे हाथी-घोड़े और पीछे जेसीबी पर दुल्हन सवार थी. यह पूरा माहौल किसी जश्न से कम नहीं था. इस दौरान दुल्हन और साथ बैठी महिलाओं ने जेसीबी पर ही खड़े होकर जमकर डांस किया. इस अनोखी रस्म को देखने के लिए गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने इस पल को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. परंपरागत रूप से मटकोरवा रस्म में सिर्फ महिलाएं पैदल या साधारण तरीके से शामिल होती हैं, लेकिन चार भाइयों ने अपनी इकलौती बहन की शादी को खास और यादगार बनाने के लिए ये अनोखा अंदाज अपनाया. 

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क्या बोले गांव वाले?
दूल्हे पक्ष की ओर से मंगाई गई जेसीबी को विशेष रूप से सजाया गया और उसी पर दुल्हन को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया. परिवार का कहना है कि बहन की हर खुशी में चार-चांद लगाने के लिए यह अनोखा आयोजन किया गया. गांव वालों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस तरह की मटकोर देखी है. परंपरा और आधुनिकता के इस संगम ने न केवल युवाओं को आकर्षित किया, बल्कि गांव के बुजुर्गों ने भी इस नए अंदाज की सराहना की. अब पूरे इलाके में इस अनोखी शादी की चर्चा जोरों पर है.

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