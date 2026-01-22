Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082565
Zee UP-UttarakhandDeoria

देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल

Deoria News: दरअसल, यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह देवरिया दौरे पर थे. इस दौरान जिले के एक बड़े अफसर का मंत्री जी के पैर छूने का वीडियो वायरल हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 22, 2026, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: यूपी के देवरिया जनपद में अफसरशाही की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. योगी सरकार में परिवहन मंत्री और देवरिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह के स्वागत के दौरान जिला विकास अधिकारी (DDO) सुशील कुमार सिंह का मंत्री जी के पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

मंत्री जी के पैर छूने का वीडियो वायरल 
बताया जा रहा कि जब मंत्री जी का काफिला बलिया जिले से देवरिया जिले में जैसे ही प्रवेश किया भागलपुर पुल के पास दयाशंकर सिंह का स्वागत करना था. इस दौरान स्वागत में DDO सुशील कुमार सिंह और ARTO आशुतोष शुक्ला फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे. मंत्री दयाशंकर सिंह जैसे ही गाड़ी से उतरे, रास्ते में ही अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ते दिए. 

शिष्टाचार की सीमा पार कर गए योगी के अफसर 
इस दौरान स्वागत में खड़े DDO सुशील कुमार सिंह शिष्टाचार की सीमा पार कर गए. डीडीओ सुशील कुमार सिंह ने न तो सिर्फ फूल भेंट किए, बल्कि मंत्री दयाशंकर सिंह के चरणों में झुककर दोनों हाथों से पैर भी छू लिए. मंत्री जी का दोनों हाथों से पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, एक अन्य तस्वीर में ARTO आशुतोष शुक्ला भी पैर छूते दिख रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

डीडीओ साहब ने साधी चुप्पी 
इस पूरे मामले पर DDO सुशील कुमार सिंह ने चुप्पी साध ली है. मोबाइल पर बातचीत पर उन्होंने बताया कि इस मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है. वहीं, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मेरी तस्वीर नहीं दिख रही है. चेहरा नहीं दिख रहा है. एआई जेनरेटेट तस्वीर है. बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : देवरिया में बुलडोजर एक्शन ! ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार का ढांचा ध्वस्त, दूसरे दिन खुद हटाया गया टीन शेड

यह भी पढ़ें : अरे भाई, मेरी बिल्ली देखा क्या?… देवरिया में बच्ची की खोज, 10 हज़ार इनाम का पोस्टर वायरल

TAGS

Deoria news

Trending news

jalaun news
ट्रैक पार कर रहा था यात्री, पीछे से दनदनाती हुई आई ट्रेन, GRP जवान ने ऐसे बचाई जान
mirzapur news
मीरजापुर में धर्मांतरण गिरोह पर कार्रवाई ! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Deoria news
देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल
Maharajganj News:
गणतंत्र दिवस लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट,चल रहा सघन चेकिंगअभियान
Varanasi News
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी! फर्जी पुलिस-जज बनकर उड़ाए 23 लाख रुपये
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी
Lalitpur news
ललितपुर में सनसनीखेज हत्याकांड, दामाद ने पत्थरों से पीटकर सास को मार डाला
Lucknow news
फिर मुश्किलों में घिरीं नेहा सिंह राठौर, अब लंका पुलिस ने थमाया नोटिस; जानिए वजह
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां को पीट-पीटकर मार डाला, गिरफ्तार
Bahraich Encounter
बहराइच में पुलिस ने गोकश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली