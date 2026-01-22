देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: यूपी के देवरिया जनपद में अफसरशाही की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. योगी सरकार में परिवहन मंत्री और देवरिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह के स्वागत के दौरान जिला विकास अधिकारी (DDO) सुशील कुमार सिंह का मंत्री जी के पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

मंत्री जी के पैर छूने का वीडियो वायरल

बताया जा रहा कि जब मंत्री जी का काफिला बलिया जिले से देवरिया जिले में जैसे ही प्रवेश किया भागलपुर पुल के पास दयाशंकर सिंह का स्वागत करना था. इस दौरान स्वागत में DDO सुशील कुमार सिंह और ARTO आशुतोष शुक्ला फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे. मंत्री दयाशंकर सिंह जैसे ही गाड़ी से उतरे, रास्ते में ही अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ते दिए.

शिष्टाचार की सीमा पार कर गए योगी के अफसर

इस दौरान स्वागत में खड़े DDO सुशील कुमार सिंह शिष्टाचार की सीमा पार कर गए. डीडीओ सुशील कुमार सिंह ने न तो सिर्फ फूल भेंट किए, बल्कि मंत्री दयाशंकर सिंह के चरणों में झुककर दोनों हाथों से पैर भी छू लिए. मंत्री जी का दोनों हाथों से पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, एक अन्य तस्वीर में ARTO आशुतोष शुक्ला भी पैर छूते दिख रहे हैं.

डीडीओ साहब ने साधी चुप्पी

इस पूरे मामले पर DDO सुशील कुमार सिंह ने चुप्पी साध ली है. मोबाइल पर बातचीत पर उन्होंने बताया कि इस मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है. वहीं, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मेरी तस्वीर नहीं दिख रही है. चेहरा नहीं दिख रहा है. एआई जेनरेटेट तस्वीर है. बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं.

