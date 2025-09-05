मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, देवरिया के मॉल में हिंदू युवतियों का शोषण

Deoria News:उत्तरप्रदेश के देवरिया जनपद से एक घटना सामने आई है जिसमें मॉल में काम करने वाली एक युवती ने मॉल के मालिक यौन शोषण और धर्म बदलने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.पीड़िता के आरोपों की पुष्टि होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Trending Photos
देवरिया/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तरप्रदेश के देवरिया जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के दो मॉलों में काम करने वाली एक युवती ने मॉल के मालिक, उसकी पत्नी और साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया.
कहां का है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, यह मामला देवरिया शहर के ईजी मार्ट और एसएस मॉल से जुड़ा हुआ है, जिनका संचालन एक ही व्यक्ति उस्मान द्वारा किया जाता है. युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मॉल में काम करने वाली लड़कियों को गुमराह किया जाता है और उन्हें लग्जरी जीवन का लालच देकर फंसाया जाता है. इसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए राजी करने का प्रयास किया जाता है.
पीड़िता का आरोप
युवती का कहना है कि उससे कहा जाता है कि “मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ” पीड़िता ने आरोप लगाया कि मॉल के मालिक उस्मान और उसके साले ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और उसका वीडियो व फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे युवती ने बताया कि इससे तंग आकर उसने मॉल में काम करना छोड़ दिया
पूरी घटना क्या है
इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि मॉल में आने वाले कुछ व्यापारियों को लड़कियों की सप्लाई भी की जाती है. उसने बताया कि यह एक सुनियोजित तरीके से चलाया जाने वाला गलत काम है. पीड़िता के मुताबिक, इस पूरे मामले में मॉल मालिक की पत्नी भी शामिल है.
पुलिस की कार्रवाई क्या
मामले की गंभीरता को देखते हुए युवती ने पुलिस अधीक्षक से सीधे शिकायत की. एसपी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है. वहीं, पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी उस्मान का साला पहले से ही किसी अन्य मामले में जेल में बंद है.फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. उच्चाधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के आरोपों की पुष्टि होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और लोग पुलिस की कार्रवाई पर निगाह बनाए हुए हैं.