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देवरिया में दबंगों की गुंडई! पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Deoria Petrol Pump Viral News: देवरिया जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं. जिले में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलने पर दबंगों ने मैनेजर और कर्मचारियों को जमकर पीट दिया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. यह घटना देवरिया जनपद के नूनखार स्थित ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पंप की है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:11 PM IST
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Deoria Petrol Pump Viral News/त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनके जेहन से कानून का डर मानो खत्म हो गया हो. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलने पर दबंगों ने मैनेजर और कर्मचारियों को जमकर पीट दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. तस्वीरें देवरिया जनपद के नूनखार स्थित ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पंप की हैं, जहां मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया.

पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो
बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने पर जब मैनेजर ने दबंगों को पेट्रोल देने से मना किया तो गुस्से में बौखलाए दबंगों ने हमला बोल दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग पेट्रोल पंप पर घुसते हैं और मैनेजर व कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं. इस हमले में पेट्रोल पंप के मैनेजर सत्यप्रकाश और सेल्समैन ज्ञान प्रकाश व अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना से इलाके में अफरा-तफरी
मैनेजर द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, यह घटना 27 अप्रैल को शाम करीब 5:10 बजे हुई. कुछ युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और जबरन पेट्रोल देने की मांग करने लगे. उस समय पंप पर पेट्रोल नहीं था. कर्मचारियों ने जब यह बात बताई, तो आरोपी भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.  आरोप है कि पेट्रोल पंप के पास के गांव के आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी ज्ञान प्रकाश और अवधेश यादव के साथ अभद्रता की. जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया.  

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मैनेजर और कर्मचारियों में दहशत
इस मामले में पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस को तहरीर दी है. जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक दबंग इस तरह कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे. क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी. इस घटना क्रम पर थाना प्रभारी ने मोबाइल पर बताया कि जानकारी मिली है मामले की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप मैनेजर और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है.

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