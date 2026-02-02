Advertisement
मोमोज का लालच बना महाठगी का जरिया, देवरिया में नाबालिग से 85 लाख के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला

Deoria News: देवरिया जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, मोमोज खिलाने के नाम पर तीन युवकों ने मिलकर एक नाबालिग किशोर को अपने जाल में फंसाया और उससे करीब 85 लाख रुपये के कीमती जेवरात हड़प लिए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:21 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में  मोमोज खिलाने के नाम पर नाबालिग को झांसे में लेकर करीब 85 लाख रुपये के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.  

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  घटना रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर तिवारी गांव की है. भगवानपुर तिवारी गांव निवासी विमलेश मिश्र (पुत्र रामायण मिश्र), जो वाराणसी में मंदिर के पुजारी हैं, ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 7 में पढ़ता है और घर पर रहकर पढ़ाई करता है. किशोर को मोमोज खाने की आदत थी. इसी आदत का फायदा उठाकर देवरिया–कसया मार्ग स्थित डुमरी चौराहे पर मोमोज की दुकान लगाने वाले तीन युवकों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया.

पीड़ित की तहरीर पर जांच चल रही 
आरोप है कि युवकों के बहकावे में आकर किशोर घर की अलमारी से अपने पिता और बुआ के कीमती जेवर निकालकर दुकानदारों को देता रहा. रविवार को जब बुआ जेवर मांगने घर पहुंचीं और अलमारी खोली गई, तो भीतर रखे सभी जेवर गायब मिले. पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह मोमोज खाने के बदले जेवर डुमरी चौराहे के दुकानदारों को दे चुका है. थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है और पीड़ित की तहरीर पर जांच चल रही है. 

सिटी सीओ का बयान
वहीं सिटी सीओ संजय रेड्डी ने कहा कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शेष आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि बरामदगी और नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है, ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके. फिलहाल ये मामला चारों तरफ चर्चोओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है. 

