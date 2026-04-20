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देवरिया में नामी डॉक्टर के रसूख के आगे नतमस्तक प्रशासन! दवा का नाम पूछने पर MBBS छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला

Deoria News: 9 अप्रैल को सदर कोतवाली क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति तिवारी की क्लीनिक पर एमबीबीएस छात्रा और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:19 PM IST
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Deoria MBBS Student
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त्रिपुरेश पति त्रिपाठी/देवरिया: अगर आपके साथ किसी डॉक्टर के क्लीनिक में बदसलूकी होती है तो फिर आप पुलिस के पास जाने से पहले सौ बार सोच लीजिए, क्योंकि पुलिस आप पर ही मुकदमा दर्ज कर कटघरे में खड़ा कर देगी. ऐसी ही एक हैरान करने वाली घटना देवरिया से सामने आई है. यहां देवरिया पुलिस ने एक एमबीबीएस छात्रा और उसके भाई जो खुद पीड़ित थे, उन पर ही मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज कर ली. पीड़ित लगातार डीएम और एसपी और एडीजी के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. मात्र उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है. 

देवरिया के नामी डॉक्टर की क्लीनिक का मामला 
बता दें कि 9 अप्रैल को सदर कोतवाली क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति तिवारी की क्लीनिक पर शिवानी जायसवाल जो खुद एमबीबीएस की छात्रा हैं और उसका भाई अर्पित जायसवाल क्लीनिक पर जाते हैं.
अपनी चाची की पर्ची को लेकर जिसमें दवा की लिखावट स्पष्ट नहीं होने की वजह से वह बाहर से दवा नहीं ले पा रहे थे. इसी बात को लेकर वह डॉक्टर की क्लीनिक पहुंचे कि दवा को स्पष्ट लिखा जाए ताकि वह बाहर से या फिर जन औषधि केंद्र से खरीद सकें. 

डॉक्टर से दवा स्पष्ट लिखने पर हुआ बवाल 
इसी बात को लेकर भाई बहन की डॉक्टर से बहस हो गई. हालांकि, डॉक्टर ने दवा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा. इसके बाद डॉक्टर दीप्ति तिवारी के पति जो स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर शिवानी और अर्पित जायसवाल के साथ बदसलूकी करने लगे. उन्हें मारा पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की. लगातार पीड़ित कोतवाली का चक्कर लगाते रहे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. 

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चर्म रोग विशेषज्ञ ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज 
इस घटना के तीन दिन बाद चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति तिवारी ने एक और अपना सीसीटीवी फुटेज जारी किया. इसमें दिखाया जा रहा था कि एमबीबीएस की छात्रा और उसके भाई क्लीनिक में जाते हैं और इस दौरान नोकझोंक और बहसबाजी होती है पर कहीं भी वीडियो में भाई बहन ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी नहीं की. घटना के बाद 13 अप्रैल को डॉक्टर की तहरीर पर पीड़ित शिवानी जायसवाल और अर्पित जायसवाल पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया. 

जिलाधिकारी और एसपी से मिला आश्वासन 
मुकदमा दर्ज होने की खबर सुनकर दोनों भाई-बहन सकते में आ गए और उसके बाद यह लोग जिलाधिकारी से मिले. वहां भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला. एसपी ने भी सिर्फ कार्यवाही का आश्वासन दिया. इसके बाद पीड़ित भाई बहन गोरखपुर में एडीजी से मिलने पहुंचे हैं. एडीजी ने मामला एसपी के पास भेजकर जांच कराने का निर्देश दिया. भाई-बहन अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. 

पीड़ित भाई-बहन पर ही हो गया मुकदमा
बता दें कि डॉक्टर के पति स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और आईएमए संगठन से जुड़े कुछ डॉक्टर एसपी के पास पहुंचे थे और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सिफारिश की वजह से पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया. इस मामले में जब एसपी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया. फिलहाल मामले की जांच सीओ को सौंप दी गई है. 

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