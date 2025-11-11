Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2997586
Zee UP-UttarakhandDeoria

सर पर पिता का साया नहीं, मां को कैंसर, दिल्ली ब्लास्ट की जद में आया देवरिया का शिवा, 4 बहनों के अकेले भाई की हालत गंभीर

Delhi Blast Update: दिल्ली में हुए धमाके से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गंभीर घायलों में चार बहनों का अकेला भाई देवरिया का शिवा भी है जिसके सर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है, मां को कैंसर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 11, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर पर पिता का साया नहीं, मां को कैंसर, दिल्ली ब्लास्ट की जद में आया देवरिया का शिवा, 4 बहनों के अकेले भाई की हालत गंभीर

Deoria: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण बम धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है. इस धमाके से मरने वालों में यूपी के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले 5 लोग भी शामिल हैं, तो वहीं कई घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. घायलों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलुअनी बाजार निवासी शिवा जायसवाल भी शामिल हैं. 

शिवा जायसवाल की भलुअनी बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है. वह 9 नवंबर की रात बस से दिल्ली कपड़ों की खरीदारी के लिए गए थे. परिवार को उनके घायल होने की जानकारी टीवी पर न्यूज के जरिये मिली. खबर सुनते ही परिवार के लोग दिल्ली के लिए तुरंत रवाना हो गए.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
शिवा घर के इकलौते बेटे हैं. उनकी चार बहनों की शादी हो चुकी है.  पिता का निधन पहले ही हो चुका है और माता माया जायसवाल कैंसर से पीड़ित हैं. माया जायसवाल भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं. अब बेटे के घायल होने की खबर ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिवा की बहन रंजना जायसवाल ने बताया कि, “भाई मार्केट में कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, तभी धमाका हुआ. हमारी एक बहन दिल्ली में रहती है, वह भी अस्पताल पहुंची है. फिलहाल भाई की हालत नाजुक है और उनका इलाज जारी है.”

यूपी तक पहुंची जांच की आंच
इस धमाके के बाद जांच एजेंसियों का फोकस उत्तर प्रदेश पर टिक गया है. शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के लिंक लखनऊ और लखीमपुर खीरी तक मिलने की आशंका जताई जा रही है. गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का मोहम्मद सोहेल बताया जा रहा है.

इधर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को हिरासत में लिया है. उनकी कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार डॉ. मुजामिल नामक व्यक्ति इस्तेमाल करता था, जिसके आतंकी संगठनों से संपर्क की बात सामने आई है.

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि डॉ. शाहीन को हथियारों की जानकारी थी या नहीं और क्या उनका किसी आतंकी नेटवर्क से सीधा या परोक्ष संबंध रहा है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में उजड़ गए यूपी के पांच घर, शामली-मेरठ-श्रावस्ती के साथ अमरोहा के दो दोस्तों की मौत, छाया मातम

TAGS

Deoria newsDelhi blast

Trending news

up accident
कौशांबी में तेज रफ्तार बस से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, जालौन में पलटी तेज रफ्तार कार
Delhi Blast update
दिल्ली ब्लास्ट में उजड़ गए पांच घर, मेरठ-श्रावस्ती के साथ अमरोहा के दो दोस्त की मौत
Uttarakhand
उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज,जान लें वोटिंग से लेकर खर्च की लिमिट
Amroha News
आओ लाल किले के पास मिलते हैं...दिल्ली ब्लास्ट में दो दोस्तों की मुलाकात बनी आखिरी
UP Encounter
बागपत से बलिया तक ताबड़तोड़ मुठभेड़, एनकाउंटर में दो शातिर चोर और एक बदमाश घायल
Premanand Maharaj
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वृंदावन में हाई अलर्ट! प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा हुई स्थगित
jaunpur news
जौनपुर में पुलिस बड़ा एक्शन,अभियान चलाकर हटाए गए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर
Mahoba news
तीन सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अगले दिन कुएं से उतराते मिले शव
UP Security High Alert
दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के दो दोस्तों की मौत, लखनऊ से संभल तक यूपी में हाई अलर्ट
Moradabad encounter
पुलिस मुठभेड़ में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आसिफ टिड्डा ढेर, साथी भी मारा गया