सर पर पिता का साया नहीं, मां को कैंसर, दिल्ली ब्लास्ट की जद में आया देवरिया का शिवा, 4 बहनों के अकेले भाई की हालत गंभीर

Deoria: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण बम धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है. इस धमाके से मरने वालों में यूपी के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले 5 लोग भी शामिल हैं, तो वहीं कई घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. घायलों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलुअनी बाजार निवासी शिवा जायसवाल भी शामिल हैं.

शिवा जायसवाल की भलुअनी बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है. वह 9 नवंबर की रात बस से दिल्ली कपड़ों की खरीदारी के लिए गए थे. परिवार को उनके घायल होने की जानकारी टीवी पर न्यूज के जरिये मिली. खबर सुनते ही परिवार के लोग दिल्ली के लिए तुरंत रवाना हो गए.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

शिवा घर के इकलौते बेटे हैं. उनकी चार बहनों की शादी हो चुकी है. पिता का निधन पहले ही हो चुका है और माता माया जायसवाल कैंसर से पीड़ित हैं. माया जायसवाल भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं. अब बेटे के घायल होने की खबर ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है.

शिवा की बहन रंजना जायसवाल ने बताया कि, “भाई मार्केट में कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, तभी धमाका हुआ. हमारी एक बहन दिल्ली में रहती है, वह भी अस्पताल पहुंची है. फिलहाल भाई की हालत नाजुक है और उनका इलाज जारी है.”

यूपी तक पहुंची जांच की आंच

इस धमाके के बाद जांच एजेंसियों का फोकस उत्तर प्रदेश पर टिक गया है. शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के लिंक लखनऊ और लखीमपुर खीरी तक मिलने की आशंका जताई जा रही है. गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का मोहम्मद सोहेल बताया जा रहा है.

इधर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को हिरासत में लिया है. उनकी कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार डॉ. मुजामिल नामक व्यक्ति इस्तेमाल करता था, जिसके आतंकी संगठनों से संपर्क की बात सामने आई है.

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि डॉ. शाहीन को हथियारों की जानकारी थी या नहीं और क्या उनका किसी आतंकी नेटवर्क से सीधा या परोक्ष संबंध रहा है.

