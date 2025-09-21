 Deoria News: देवरिया में तालाब बना मौत का कुंड, दो मासूमों ने गंवाई जान,इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार
  Deoria News:देवरिया के सतराव गांव में तालाब में नहाते समय 12 वर्षीय भीम यादव और टिशू यादव डूब गए. दोनों की मौत से गांव में मातम छा गया. टिशू इकलौता बेटा था, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:53 PM IST
देवरिया/ त्रिपुरेश त्रिपाठी: देवरिया जनपद के बरहज थाना क्षेत्र के सतराव गांव में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब गांव के दो मासूम बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई. दोनों बच्चे आपस में गहरे मित्र बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दोस्तों संग तालाब में नहा रहे थे मासूम
जानकारी के अनुसार, मृतक भीम यादव और टिशू यादव, दोनों की उम्र लगभग 12 वर्ष थी. रविवार को ये दोनों अपने अन्य चार साथियों के साथ गांव के बाहर स्थित पोखरे (तालाब) में नहा रहे थे. इसी दौरान खेल-खेल में दोनों गहरे पानी में चले गए. अचानक डूबने लगे तो उनके साथियों ने शोर मचाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
मृतक टिशू यादव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. वहीं भीम यादव तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था. एक साथ दो मासूमों की मौत से गांव के दोनों परिवार गहरे शोक में डूब गए हैं. गांवभर में मातम का माहौल है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से व्यथित है.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे
घटना की जानकारी मिलने पर बरहज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों बच्चों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी परिजनों को ढांढस बंधाया.

गांव में पसरा सन्नाटा
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीण गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. मासूमों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

TAGS

