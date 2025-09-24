Deoria News: देवरिया में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

Deoria News: देवरिया में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है.
Deoria/Tripuresh Tripathi:देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया. चोरखरी चौराहे पर ग्रामीणों ने एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में बुर्का पहने हुए देखा. शक होने पर जब ग्रामीणों ने युवक को रोका और बुर्का उतरवाया तो उसकी पहचान बगल के गांव निवासी सुहैल के रूप में हुई.
प्रेमजाल में फंसी युवती, घर पहुंचा आरोपी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी युवक लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए गांव की ही एक युवती से संपर्क में था. युवती ने अपनी तहरीर में बताया कि इंटरनेट मीडिया के जरिए आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाया. सोमवार रात वह चुपके से युवती के घर पहुंचा. वहां उसने पहले मीठी-मीठी बातें कर युवती को भरोसे में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
ग्रामीणों की सूझबूझ से खुला भेद
वारदात के बाद जब युवक घर से बाहर निकला तो ग्रामीणों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं. बुर्का पहने युवक की हरकतों ने शक पैदा किया. ग्रामीणों ने जबरन बुर्का उतरवाया तो सुहैल की करतूत सामने आ गई. मौके पर अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
घटना की जानकारी मिलते ही गौरी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस कार्रवाई जारी
गौरी बाजार थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा गया है और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी. पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
