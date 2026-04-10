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बलिया SIR फाइनल लिस्ट जारी; 25.10 लाख से घटकर 21.68 लाख हुए मतदाता, जानें नाम हटने की प्रमुख वजहें

Ballia News: बलिया जनपद में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जिले की सातों विधानसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:42 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जिले की सातों विधानसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

क्या है पूरी जानकारी ?
जानकारी के अनुसार, SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बलिया की सात विधानसभा सीटों में कुल 25,10,596 मतदाता पंजीकृत थे. हालांकि, अंतिम सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 21,68,819 रह गई है. इस तरह कुल 3,41,777 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं.

नाम हटने की प्रमुख वजहें
प्रशासन के मुताबिक, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के पीछे कई कारण हैं. इनमें मतदाताओं की मृत्यु, अन्य स्थानों पर स्थानांतरण, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना (डुप्लीकेसी) और गलत अथवा अपूर्ण जानकारी शामिल है. अधिकारियों ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है ताकि सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाया जा सके.

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बैरिया विधानसभा में सबसे ज्यादा असर
जिले की सातों विधानसभा सीटों में बैरिया विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है. यहां से कुल 64,560 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जो कि अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है. इससे स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें. यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन कर सकता है. इसके लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और निर्वाचन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से आने वाले चुनावों में मतदान प्रतिशत और चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है. राजनीतिक दल भी इस बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं और अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं.

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