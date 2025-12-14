'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहलाता भारत की ये यूनिवर्सिटी, यहां पढ़े मनोज मुंतशिर-महादेवी वर्मा-जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेपाल के पीएम तक

Allahabad University: इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’ कहा जाना केवल उपमा नहीं है, बल्कि इसकी शैक्षणिक परंपरा, बौद्धिक वातावरण और ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है. लंबे समय से यह विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा, विचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला रहा है.

सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में शामिल

23 सितंबर 1887 को स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल है. मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के बाद यह चौथा विश्वविद्यालय बना. औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक इसने शिक्षा और प्रशासन को दिशा दी है.

ऑक्सफोर्ड जैसी वास्तुकला और परिसर

लाल ईंटों की इमारतें, मेहराबदार द्वार, पत्थर के स्तंभ और विशाल बरामदे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विशिष्ट पहचान देते हैं. इसका ब्रिटिश-कालीन परिसर आधुनिक कांच और स्टील की इमारतों से अलग एक शैक्षणिक विरासत का अनुभव कराता है.

प्रधानमंत्री गढ़ने वाला विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय ने भारत को जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर और वी.पी. सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए. यही नहीं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा भी यहीं के छात्र रहे है.

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका के स्तंभ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े डॉ. शंकर दयाल शर्मा और डॉ. जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने. गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति रहे. रंगनाथ मिश्रा, जे.एस. वर्मा, हिदायतुल्लाह जैसे मुख्य न्यायाधीश भी इसी विश्वविद्यालय की देन हैं.

राजनीति और राष्ट्र निर्माण की नर्सरी

मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, फिरोज गांधी, पं. मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने यहीं से विचार और संघर्ष की शिक्षा पाई. यह विश्वविद्यालय भारतीय राजनीति की वैचारिक रीढ़ रहा है. वहीं आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक राजेंद्र सिंह ‘रज्जू भैया’ भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे.

मुख्यमंत्री और प्रशासकों की लंबी सूची

जनेश्वर मिश्र, रामनिवास मिश्र, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता विभिन्न वैचारिक धाराओं से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे. इतना ही नहीं पं. गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मदन लाल खुराना, विजय बहुगुणा और अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री इसी विश्वविद्यालय से निकले. यह प्रशासनिक नेतृत्व गढ़ने वाला संस्थान रहा है.

महादेवी वर्मा से मनोज मुंतशिर तक

महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर, गोविंद मिश्र जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दीं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय साहित्य, कविता और वैचारिक लेखन का केंद्र रहा है. वहीं आज के दौर में मनोज मुंतशिर शुक्ल जैसे गीतकार ने युवाओं के दिलों में जगह बनाई. जो यहीं के पूर्व छात्र हैं.

