Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040879
Zee UP-UttarakhandDeoria

'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहलाता भारत की ये यूनिवर्सिटी, यहां पढ़े मनोज मुंतशिर-महादेवी वर्मा-जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेपाल के पीएम तक

क्या आप जानते हैं भारत की किस यूनिवर्सिटी को ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’ कहा जाता है? जहां से महादेवी वर्मा, मनोज मुंतशिर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तक पढ़े हैं. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के बारे में…

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहलाता भारत की ये यूनिवर्सिटी, यहां पढ़े मनोज मुंतशिर-महादेवी वर्मा-जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेपाल के पीएम तक

Allahabad University:  इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’ कहा जाना केवल उपमा नहीं है, बल्कि इसकी शैक्षणिक परंपरा, बौद्धिक वातावरण और ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है. लंबे समय से यह विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा, विचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला रहा है. 

सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में शामिल
23 सितंबर 1887 को स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल है. मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के बाद यह चौथा विश्वविद्यालय बना. औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक इसने शिक्षा और प्रशासन को दिशा दी है.

ऑक्सफोर्ड जैसी वास्तुकला और परिसर
लाल ईंटों की इमारतें, मेहराबदार द्वार, पत्थर के स्तंभ और विशाल बरामदे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विशिष्ट पहचान देते हैं. इसका ब्रिटिश-कालीन परिसर आधुनिक कांच और स्टील की इमारतों से अलग एक शैक्षणिक विरासत का अनुभव कराता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री गढ़ने वाला विश्वविद्यालय
इस विश्वविद्यालय ने भारत को जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर और वी.पी. सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए. यही नहीं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा भी यहीं के छात्र रहे है.  

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका के स्तंभ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े डॉ. शंकर दयाल शर्मा और डॉ. जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने. गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति रहे. रंगनाथ मिश्रा, जे.एस. वर्मा, हिदायतुल्लाह जैसे मुख्य न्यायाधीश भी इसी विश्वविद्यालय की देन हैं.

राजनीति और राष्ट्र निर्माण की नर्सरी
मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, फिरोज गांधी, पं. मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने यहीं से विचार और संघर्ष की शिक्षा पाई. यह विश्वविद्यालय भारतीय राजनीति की वैचारिक रीढ़ रहा है. वहीं आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक राजेंद्र सिंह ‘रज्जू भैया’ भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे. 

मुख्यमंत्री और प्रशासकों की लंबी सूची
जनेश्वर मिश्र, रामनिवास मिश्र, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता विभिन्न वैचारिक धाराओं से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे. इतना ही नहीं पं. गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मदन लाल खुराना, विजय बहुगुणा और अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री इसी विश्वविद्यालय से निकले. यह प्रशासनिक नेतृत्व गढ़ने वाला संस्थान रहा है.

महादेवी वर्मा से मनोज मुंतशिर तक
महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर, गोविंद मिश्र जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दीं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय साहित्य, कविता और वैचारिक लेखन का केंद्र रहा है. वहीं आज के दौर में मनोज मुंतशिर शुक्ल जैसे गीतकार ने युवाओं के दिलों में जगह बनाई.  जो यहीं के पूर्व छात्र हैं. 

और पढे़ं:  ‘गेहूं का बादशाह’ कहलाता भारत का ये राज्य, UEA और अफ्रीकी देशों तक होता एक्सपोर्ट!

TAGS

Interesting News

Trending news

agra latest news
भाभी की भयानक साजिश! सरप्राइज देने के बहाने ननद की आंख और हाथ बांधे, और फिर...
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, वेंडिंग जोन में मिलेंगी दुकानें
Gorakhpur News
बेटे का आलीशान बर्थडे... फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दी पर्दाफाश
jaunpur latest news
साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल
hamirpur news
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे 4 लोगों की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, बरसों बाद मिलेगा मालिकाना हक
Farrukhabad news
जमीन की हवस ने छीन ली मासूम की मुस्कान, चार दिन बाद सामने आया खौफनाक सच!
jaunpur news
सुरक्षा की साजिश या सत्ता का छल? खुद के घर पर गोली चलवाने वाला चेयरमैन बेनकाब
Jhansi News
सुनो! तुम्हारी भाभी जहर खा ली...प्रेमी ने अस्पताल से आया फोन
Ayodhya news
राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से वापस मांगेगा ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज,जानें क्यों