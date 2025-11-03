Advertisement
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर,बुलंदशहर में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर हुआ लंगड़ा, देवरिया में गौ-तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराध के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इसी के तहत अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही है. बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी गैंगस्टर बदमाश जावेद गिरफ्तार हुआ है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:09 AM IST
UP Encounter News: उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराध के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इसी के तहत अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही है. बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी गैंगस्टर बदमाश जावेद गिरफ्तार हुआ है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए हैं. छतारी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई.

बदमाश पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज
बताया जा रहा है कि बदमाश जावेद दादरी का रहने वाला है, वह छतारी थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने आया था. चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जावेद पर बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, अलीगढ़ आदि जनपदों में 40 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं.

देविया में पुलिस-बदमाश की मुठभेड़
वहीं, देवरिया जिले में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर अभियुक्त राजेश यादव को पैर में लगी गोली. घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज हेतु पुलिस ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. बता दे कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव जो गौ तस्करी में सम्मिलित था. जो जनपद कि सलेमपुर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

पैर में लगी गोली
गिरफ्तारी के बाद बदमाश द्वारा पेट दर्द की शिकायत के बाद उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसके द्वारा पुलिस की पिस्टल छीन कर फायर करते हुए भाग निकला. इस सूचना पर पुलिस की टीमों द्वारा फरार बदमाश को चकरवा बहोरदास मार्ग के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया. मुठभेड मे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी. जिसके पास से एक सरकारी पिस्टल और कारतूस पुलिस ने बरामद किया. वहीं घायल बदमाश अम्बेडकर जिले का रहने वाला है.

