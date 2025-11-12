Advertisement
UP Encounter: यूपी में मुठभेड़ों की झड़ी! देवरिया से सहारनपुर तक 5 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर

UP Police Encounter: अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है. इसी के तहत शाहजहांपुर से लेकर देवरिया और कानपुर देहात तक कई जिलों में मुठभेड़ में बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है.

UP Police Encounter
UP Police Encounter

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. शाहजहांपुर से लेकर कानपुर देहात तक कई जिलों में मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोचा है. इनमें से कई पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए हैं. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़
शाहजहांपुर में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है. यहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया. गिरफ्तार किया गया बदमाश गोकशी के मामले में फरार था. पुलिस दूसरे फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है. खुटार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोकशी के एक मामले में वांछित बदमाश मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता अपने एक साथी के साथ तुलापुर गांव के पास मौजूद है.

बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी फरार
इसके बाद पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश मुजीबुर्रहमान को पैर में गोली लगी है. जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया. पूछताछ में गिरफ्तार किए गए बदमाश ने बताया कि वह अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ गोकशी का काम करता है और इसी काम से मोटा पैसा कमाता है. फिलहाल पुलिस मौके से फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है.

सहारनपुर में गोकशी आरोपी गोली लगने से घायल
सहारनपुर में सुबह रायपुर हथिनीकुंड मार्ग पर पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिससे पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसका एक साथ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. थाना मिर्जापुर प्रभारी सुनील नगर अपनी टीम के साथ इस मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे. तभी एक बिना नंबर की प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए पुलिस ने रुकने का इशारा किया. जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया. गिरफ्तार बदमाश की पहचान रायपुर के मोहम्मद माजरा निवासी इस्लाम पुत्र मसरूर के रूप में हुई है. पुलिस के माने तो इस्लाम के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

इटावा में मुठभेड़ में बदमाश घायल
इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के पास से तमंचा कारतूस के अलावा सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं. थाना बकेवर इलाके के महासिंहपुर नहर पुल पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी पुलिस ने एक बाइक आती हुई दिखाई दी. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा. तभी पुलिस ने पीछा किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जवाबी फायरिंग में बाइक सवार पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

हिस्ट्रीशीटर पर 31 मुकदमे दर्ज
पुलिस पूछताछ में पता चला कि पकड़ गए अभियुक्त का नाम धीरू है जो कि औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले है. अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जो अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर वांछित अभियुक्त है. जिसके ऊपर 31 मुकदमे दर्ज हैं.

देवरिया में पुलिस की कुख्यात पशु तस्कर से मुठभेड़
देवरिया में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार रात बनकटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार शातिर पशु तस्कर दिलीप सोनकर पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया. जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी और उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बता दें 11 गौवंशीय पशु के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. और वह गिरफ्तार कर होने के बाद पेट दर्द में शिकायत की. पुलिस उसे अस्पताल ले गई. जहां वह पुलिस को चकमा देकर सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन कर फायर करते हुए भागने लगा. जवाबी फायरिंग में उसे गिरफ्तार किया गया. 
इस तस्कर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

लूट,चोरी के बाद पुलिस और बदमाश की मुठभेड़
कानपुर देहात भोगनीपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं. जिसमे एक नाबालिग है. इस एनकाउंटर में जहाँ दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में देवीपुर चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान भी घायल हो गए. घटना मंगलवार देर रात की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक बरौर रोड पर खड़े हैं.

बदमाशों ने की फायरिंग
सूचना मिलते ही भोगनीपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगे. पीछा करते हुए जैसे ही पुलिस टीम भज्जापुर रोड पहुंची, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया. घायल बदमाशों और चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान को तत्काल पुखरायां सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी का इलाज जारी है.

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस
पकड़े गए तीनों बदमाश वही हैं, जिन्होंने 10 नवंबर की रात देवीपुर में शादी समारोह से लौट रही महिला से चैन छीनी थी. यही गिरोह कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का बैग लूटकर फरार हुआ था. इनके खिलाफ रनिया क्षेत्र में भी कई लूट के मामले दर्ज हैं. मुठभेड़ में दो बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं. इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और एक काली मोटरसाइकिल बरामद की गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है. घायल चौकी इंचार्ज की हालत स्थिर बताई जा रही है.

