Deoria News: देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा..वसूली का विरोध करने पर RPF इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा, जान बचाकर भागना पड़ा

Deoria News: देवरिया रेलवे स्टेशन पर देर रात को किन्नरों ने जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया. किन्नरों ने डंडा लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर को पूरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाया. अचानक इस हमले से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई.
त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सदर रेलवे स्टेशन पर रविवार की आधी रात कुछ दबंग किन्नरों ने खूब जमकर हंगामा कर दिया. यात्रियों ने आरपीएफ से शिकायत की थी कि उन्हें किन्नरों द्वारा परेशान किया जाता है. जिसके बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जब किन्नर वहां दिखे तो वे उन्हें समझाने लगे. इस पर किन्नरों का आरपीएफ इंस्पेक्टर से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया. उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा.
किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
बता दें कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर देर रात्रि यात्रियों से किन्नर जबरन वसूली कर रहे थे. इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने जब वसूली रोकने की कोशिश की, तो किन्नर उन पर हीी बिफर पड़े. कहासुनी करने के बाद देखते ही देखते इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया और पूरे प्लेटफार्म पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वही आरपीएफ टीम ने किसी तरह हालात काबू में किए और दो किन्नरों को हिरासत में लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दो किन्नर गिरफ्तार
इस मामले पर आरपीएफ़ प्रभारी आस मोहम्मद से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि घटना बीती रात की है.आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया दो ट्रेन स्टेशन पर अवध और आसाम ट्रेन खड़ी थी. स्टेशन पर और ट्रेन में किन्नरों ने वसूली शुरू कर दी. यात्रियों ने आकर मुझे बताया तो मैं वहां जाकर इनको मना करने की कोशिश की. यात्रियों को परेशान नहीं करने के लिए कहा. इसके बाद किन्नर भड़क और हंगामा शुरू कर दिया और मेरे ऊपर हमला कर दिया. कई और किन्नर भी वहां पर जुट गए. आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि दो किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकी की तलाश जारी है.