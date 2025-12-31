अरे भाई, मेरी बिल्ली देखा क्या?… देवरिया में बच्ची की खोज, 10 हज़ार इनाम का पोस्टर वायरल

देवरिया न्यूज/ त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में इंसान और जानवरों के बीच प्रेम की कई मिसालें मिलती हैं. लेकिन इस बार एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान ही कर दिया है. शहर की न्यू कॉलोनी में रहने वाले यूसुफ चिश्ती के परिवार की सफेद रंग की पालतू बिल्ली, जिसे उनकी बेटी एमन ने पांच वर्ष पहले एक दोस्त से एडॉप्ट किया था. अचानक 20 दिसंबर को गायब हो गई. बिल्ली के गायब होने के बाद परिवार में जैसे मायूसी फैल गई. एमन, जो बचपन से उस बिल्ली को अपना साथी मानकर उसके साथ रहती थी, अचानक उसके लापता हो जाने से सदमे में है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह परिवार ने शुरुआत में आसपास के इलाकों में खोजबीन की उसके बाद मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की और घर के कोने कोने में तलाश किया लेकिन जब हर जगह उदासी मिला. बिल्ली का कुछ पता नहीं लगा. जब कई दिन बीत गए और हर कोशिश नाकाम होती गई तो यूसुफ चिश्ती ने मजबूर होकर थाने में ऑनलाइन गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस से अपील की कि किसी भी तरह उनकी बेटी का पालतू साथी वापस मिल जाए. यह मामला थाना प्रशासन के लिए भी हैरान करने वाला था, लेकिन ऑनलाइन FIR को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया पूरी की गई.

गुमशुदा बिल्ली के पोस्टर लगाए गए

बिल्ली की खोज FIR तक ही नहीं रुकी. जब परिवार को फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई. तो उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए. बिजली के खंभों, दुकानों, राहगीरों के मार्ग और मुख्य चौराहों पर अलग-अलग जगहों पर ‘गुमशुदा बिल्ली’ के पोस्टर लगाए गए, जिन पर बिल्ली की तस्वीर, पहचान और संपर्क नंबर के साथ एक खास संदेश भी लिखा था. पोस्टर लिखा “जो भी इस बिल्ली को सही-सलामत वापस पहुंचाएगा, उसे ₹10,000 का इनाम और उपहार दिया जाएगा”

पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल ?

यह पोस्टरों ने शहर में चर्चा का विषय बना दिया. लोग हैरान हैं. कि किस तरह एक परिवार ने अपनी पालतू बिल्ली के लिए इतनी बड़ी पहल की है. लोगों के कई तरह के ब्यान आया. कई लोगों ने इसे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम की मिसाल बताया. तो कुछ सोशल मीडिया पर भी इस मामले को शेयर कर रहे हैं ताकि बिल्ली जल्द से जल्द मिल सके.

बेटी अभी भी उम्मीद में

पूरी घटना को माने तो परिवार की छोटी बच्ची एमन रोज घर के बाहर नजरें टिकाए इस उम्मीद में बैठती है कि शायद उसकी प्यारी बिल्ली लौट आए. अब देखने वाली बात यह है कि क्या FIR, पोस्टर और इनाम की घोषणा मिलकर इस बिल्ली को उसके घर वापस ला पाएंगी।