अब तू किसी से नहीं कर पाएगा गंदा काम... बेटी से रेप के आरोपी को पिता ने दी मौत से बदतर सजा, फिर खुद फांसी लगाकर दे दी जान

Deoria Crime News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक पिता ने अपनी बेटी से रेप करने वाले दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट डाला और फिर घटना के बाद खुद को फांसी लगा लगी. आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 24, 2025, 03:58 PM IST
त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: यूपी के देवरिया में हवस के लिए इंसानी रिश्तों के कत्ल और फिर घटना से आहत एक पिता द्वारा खुदकुशी की ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुन किसी का भी दिल दहर उठेगा. एक शख्स ने अपने ही दोस्त की छह साल की बेटी से रेप किया तो गुस्से में पिता ने आरोपी का प्राइवेट पार्ट काट डाला और फिर इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी. 

क्या है पूरी घटना
घटना 21 अक्टूबर की है. एक युवक ने कमरे में सो रही अपने दोस्त की बेटी का रेप कर दिया. 6 साल की मासूम की चीख की आवाज सुन पिता जाग गया. उसने जब अपने दोस्त को अपनी बेटी के साथ कुकर्म करते देखा तो गुस्से में चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट और सीने पर वार कर दिया. जिससे आरोपी बुरी तरह से घायल हो गया. 

आरोपी पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी महराजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. वहीं बच्ची भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है. 

घटना से सदमे में आए पिता ने खुदकुशी की
दोस्त की इस घिनौनी हरकत से पिता को गहरा सदमा लगा. 23 अक्टूबर शुक्रवार को उसने अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकाला और कमरा बंद कर खुद को फांसी लगा ली. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

आरोपी बच्ची और उसके पिता के साथ ही रहता था
जानकारी के मुताबिक रेप का आरोपी बच्ची के पिता के साथ ही काम करता था और उसके साथ ही रहता था.  हमेशा की तरह 21 अक्टूबर को तीनों ने एक साथ खाना खाया और एक ही कमरे में सो गए लेकिन 21 अक्टूबर की रात को दोस्त ने जो उसकी बेटी के साथ किया उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. घटना ने उसे अंदर से तोड़ डाला और उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. 

