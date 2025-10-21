बड़ी शातिर निकलीं देवरिया नगरपालिका की मैडम जी! टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर सेवा विस्तार के लिए गजब फर्जीवाड़ा, फंसी कानून के शिकंजे में

Lucknow News: मोटी कमाई वाली पोस्ट मिल जाए और वो भी सरकारी तो मुश्किल ही कोई ऐसी नौकरी से रिटायरमेंट लेना चाहेंगा ऐसा ही कुछ किया देवरिया नगर पालिका की कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने. उन्होंने अपनी पोस्ट के सेवा विस्तार के लिए गजब फर्जीवाड़ा किया, लेकिन मैडम जी अब कानून के शिकंजे में आ गई हैं.
Lucknow: सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि बदलकर सेवानिवृत्ति टालने की कोशिश करने वाली पूर्व कर निर्धारण अधिकारी अब खुद कानून के शिकंजे में आ गई हैं. सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने 40 दिन की देरी के बाद देवरिया नगरपालिका की सेवानिवृत्त कर निर्धारण अधिकारी शशिकला के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर शासन में जमा कराया था, ताकि सेवा अवधि बढ़ाई जा सके.
सेवा विस्तार के लिए जन्मतिथि में संशोधन
मामले की शुरुआत 22 जून 2024 को हुई, जब शशिकला ने नगर निकाय निदेशालय को पत्र लिखकर अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में संशोधन की मांग की. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी कथित संशोधित प्रमाणपत्र भी संलग्न किया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 5 जून 1966 दर्शाई गई थी. जबकि नियुक्ति के समय, वर्ष 1995 में जमा किए गए दस्तावेज़ों में जन्म वर्ष 1964 दर्ज था.
जांच में फर्जी निकला बर्थ सर्टिफिकेट
प्रशासनिक अधिकारी नगेसर प्रसाद को दस्तावेज संदिग्ध लगे तो मामला शासन तक पहुंचा. नगर निकाय निदेशालय के निदेशक अनुज झा ने जांच कराई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि शशिकला नाम की किसी भी अभ्यर्थी को संशोधित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया. जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए.
तहरीर के 40 दिन बाद FIR
नौ सितंबर को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इसके बाद निदेशालय ने डीसीपी साउथ से शिकायत की. फटकार लगने पर पुलिस ने आखिरकार 40 दिन बाद एफआईआर दर्ज की.
देवरिया नगर पालिका के ईओ संजय तिवारी ने बताया कि शशिकला वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हो चुकी थीं. उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने के उद्देश्य से फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर जन्मतिथि में हेराफेरी की थी. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच में जुटी है.
