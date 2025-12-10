पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी: चलती ट्रेन से उठाया, देवरिया कोतवाली को पुलिस ने बनाया छावनी

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को एक हाई-प्रोफाइल और नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है. देवरिया में जमीन धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में लखनऊ पुलिस ने उन्हें शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया और फिर भारी सुरक्षा के बीच देवरिया लेकर पहुंची. इस दौरान पुलिस का रवैया और सुरक्षा व्यवस्था चर्चा का विषय बनी रही. देवरिया कोतवाली में जिस तरह की नाकेबंदी की गई, उसने किसी कुख्यात माफिया की पेशी जैसा माहौल बना दिया.

आधी रात को ट्रेन में 'दबिश'

अमिताभ ठाकुर मंगलवार देर रात लखनऊ से नई दिल्ली जा रहे थे. लेकिन इस बीच लखनऊ पुलिस, जो सर्विलांस के जरिए उनकी पल-पल की लोकेशन ट्रेस कर रही थी, ने शाहजहांपुर पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया और रात के करीब 01:52 बजे जैसे ही ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर रुकी, पुलिस की टीम उनके कोच में दाखिल हुई. अमिताभ ठाकुर उस वक्त अपनी बर्थ पर सो रहे थे. पुलिस ने उन्हें जगाया और तत्काल ट्रेन से नीचे उतार लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से ट्रेन के कोच और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया।

देवरिया कोतवाली में 'माफिया' जैसा पहरा

गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर को पहले लखनऊ और फिर वहां से देवरिया लाया गया. देवरिया कोतवाली पहुंचते ही पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए.



कोतवाली में प्रवेश करते ही पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर दिया और मुख्य गेट बंद कर दिए गए. इसके साथ ही आम फरियादियों के साथ-साथ कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को भी गेट के बाहर ही रोक दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस ने सुरक्षा का घेरा ऐसा बनाया था, जैसे किसी पूर्व आईपीएस को नहीं, बल्कि किसी बड़े कुख्यात अपराधी या माफिया को लाया गया हो.

परिसर के भीतर घंटों तक पूछताछ चली, जिसके बाद दो गाड़ियां वहां से बाहर निकलीं. हालांकि, देवरिया पुलिस ने इस पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है. लेकिन यह देवरिया में एक जमीन की धोखाधड़ी का पुराना मुकाबला है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एसपी (SP) के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट में एक जमीन लीज पर ली थी. आरोप है कि इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई. इसी मामले की जांच एसआईटी (SIT) कर रही है.

इसके अलावा, लखनऊ के तालकटोरा थाने में भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

पत्नी को सुबह मिली सूचना

अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की खबर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को बुधवार सुबह मिली. तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दुबे ने फोन पर उन्हें गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी दी, जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.

