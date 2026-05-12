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अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में फूट-फूटकर कर रोइ लड़की, देवरिया से वृंदावन तक हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश पर विधायक सख्त

Deoria News : हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के देवरिया और वृंदावन से कुछ ऐसी विचलित करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा और किशोरियों के संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 12, 2026, 01:50 PM IST
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अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में फूट-फूटकर कर रोइ लड़की, देवरिया से वृंदावन तक हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश पर विधायक सख्त

देवरिया न्यूज/त्रिपुरेश त्रिपाठी: हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के देवरिया और वृंदावन से कुछ ऐसी विचलित करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा और किशोरियों के संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन मामलों में नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके शारीरिक और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं.

अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में नाबालिग का चौंकाने वाला खुलासा
वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के पास पहुंची एक नाबालिग लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस लड़की ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे एक मुस्लिम युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया. लड़की के अनुसार, युवक ने उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर लिया था.

आर्थिक लूट और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप
पीड़िता ने खुलासा किया कि आरोपी युवक उससे लगातार पैसों की मांग करता था. दबाव में आकर नाबालिग ने अपनी माँ के 29 हजार रुपये चोरी किए और युवक को दे दिए. लड़की का आरोप है कि जब उसने और पैसे देने में असमर्थता जताई, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसका शारीरिक शोषण भी किया गया. उसने यह भी दावा किया कि उसके स्कूल की कई अन्य लड़कियां भी इसी तरह के युवकों के संपर्क में हैं.

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विधायक शलभमणि त्रिपाठी की प्रशासनिक चेतावनी
देवरिया में बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखते हुए स्थानीय विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. विधायक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि हिंदू लड़कियों को लक्षित कर फंसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं.

स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता जोखिम
रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं का केंद्र अक्सर स्कूल और कोचिंग संस्थान बन रहे हैं. नाबालिग का दावा है कि स्कूल के पास मुस्लिम युवक सक्रिय रहते हैं जो किशोरियों को झांसे में लेते हैं. यह स्थिति अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे बच्चों की गतिविधियों और उनके मित्र मंडली पर विशेष नजर रखें.

सुरक्षात्मक उपाय
इन मामलों ने समाज में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है. स्थानीय प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा है. विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरियों को 'डिजिटल सुरक्षा' और 'हनी ट्रैपिंग' जैसे खतरों के प्रति जागरूक करना अनिवार्य हो गया है, ताकि वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव का शिकार न बनें.

यह भी पढ़ें : यूपी में ड्रिक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान, 2 करोड़ 65 लाख का जुर्मान वसूला गया
 

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