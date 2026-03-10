लग्जरी गाड़ियों और डीजे के दौर में देवरिया से निकली अनोखी बारात; डोली में सवार दूल्हा, बैलगाड़ियों पर पहुंचे बाराती

देवरिया न्यूज/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भागलपुर कस्बे से भूतपूर्व सैनिक वीरेंद्र यादव के बेटे अभिषेक यादव की बारात पुरानी रीति-रिवाज के अनुसार निकाली गई. इस बारात की सबसे खास बात यह रही कि दूल्हा अभिषेक यादव आधुनिक गाड़ियों को छोड़कर पारंपरिक डोली में बैठकर दुल्हन के घर पहुंचे. दूल्हे की इस सादगी और परंपरा से जुड़ी पहल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

बैलगाड़ियां के साथ निकली बारात

बताया जा रहा है कि बारात में कई बैलगाड़ियां भी शामिल थीं, जिन पर बाराती और शादी से जुड़ा सामान ले जाया गया. बैलगाड़ियों की कतार और डोली में सवार दूल्हे को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ लग गई. कई लोग इस अनोखी बारात को देखने के लिए सड़क किनारे खड़े नजर आए और मोबाइल में इस यादगार पल को कैद करते दिखे.

महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाए

दरअसल, बारात के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाए और नृत्य कर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया.पूरे रास्ते में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.लोगों ने कहा कि इस तरह की शादियां अब कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए यह बारात सबके लिए खास बन गई.भागलपुर से निकली यह अनोखी बारात सलेमपुर के चांदपलिया गांव पहुंची, जहां पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ. शादी समारोह में शामिल लोगों ने दूल्हे और उसके परिवार की इस पहल की जमकर सराहना की.

स्थानीय लोग क्या कहते है

स्थानीय लोगों का कहना है कि आज की नई पीढ़ी जहां आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है, वहीं इस तरह की पहल उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करती है. यही वजह है कि यह अनोखी बारात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई और लोग इसे एक सुंदर संदेश देने वाली पहल के रूप में देख रहे हैं.

