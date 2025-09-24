देवरिया में विवादित पोस्टर 'मुगलों का बाप शिवाजी महाराज' हटाने पर मचा बवाल, विरोध में धरने पर बैठे हिंदू संगठन
देवरिया में विवादित पोस्टर 'मुगलों का बाप शिवाजी महाराज' हटाने पर मचा बवाल, विरोध में धरने पर बैठे हिंदू संगठन

Deoria News: यूपी के देवरिया जिले में एक विवादित पोस्टर को लेकर बवाल मचा है. हिंदूवादी नेताओं ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर "मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज" का पोस्टर लगा दिया. जिसके हटाने पर आक्रोश का माहौल है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:39 PM IST
Deoria News
Deoria News

Deoria Controversial poster ( त्रिपुरेश त्रिपाठी): यूपी के देवरिया जिले में विवादित पोस्टर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. रुद्रपुर कस्बे में कुछ दिन पहले "इस्लाम जिंदाबाद" के विवादित पोस्टर लगाए गए थे. जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने पोस्टर का जवाब देते हुए रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर "मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज" जैसा विवादित पोस्टर लगा दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

धरने पर बैठे लोग
सोमवार के बाद मंगलवार को भी विवादित पोस्टर का मामला तूल पकड़ता रहा. चौक पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने हिंदूवादी नेताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर को जब हटवाने की कोशिश की तो हिंदूवादी सैकड़ों लोग उग्र हो गए और धरने पर बैठ गए. धरने पर बैठने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली वैसे ही भारी पुलिस फोर्स चौक पर पहुंच गई और वार्ता करने में जुट गई.

दूसरे समुदाय ने जताई आपत्ति
जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर कस्बे के चौक पर दुर्गा पंडाल और ताजिया दोनों रखे जाते हैं. यहीं पर हिंदू संगठनों के लगाए विवादित पोस्टर को लेकर दूसरे समुदाय ने विरोध जताया था. पहली बार जब पोस्टर हटाया गया तो हिंदू संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और दोबारा पोस्टर लगाया. आला अफसरों के कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ था.

पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील
मंगलवार को दोबारा इस पोस्टर को हटा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठन भड़क गए और दोबारा धरने पर बैठ गए.  पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं, बीजेपी नेता छट्ठे लाल निगम का आरोप है कि जब बारावफात के दौरान इसी जगह पर 'इस्लाम जिंदाबाद' के पोस्टर लगाए गए थे तब पुलिस ने इनको क्यों नहीं हटाया.

