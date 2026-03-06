देवरिया में भीषण सड़क हादसा: पेट्रोल टैंकर, पिकअप और ट्रक की टक्कर में चालक-क्लीनर की दर्दनाक मौत

देवरिया न्यूज/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भाटपार रानी थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पेट्रोल टैंकर के चालक और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा सलेमपुर मैरवा मार्ग पर फुलवरिया गांव के पास स्थित फुलवरिया चौराहे के नजदीक हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक उसमें फंस गए.

जानें क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, बैतालपुर स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल से भरा टैंकर बिहार के सिवान की ओर जा रहा था. देर रात जब टैंकर फुलवरिया चौराहे के पास पहुंचा, तभी वह पहले एक पिकअप वाहन से टकरा गया. पिकअप से टकराने के बाद टैंकर अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के लोग दहशत में आ गए.

स्थानीय लोग क्या कहते है

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही भाटपार रानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. टैंकर का केबिन पूरी तरह दब जाने के कारण चालक और क्लीनर उसमें बुरी तरह फंस गए थे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

मृतकों की पहचान ?

दरअसल, मृतकों की पहचान चालक कमलेश प्रसाद (22) और क्लीनर अजय प्रसाद (23) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों युवक टैंकर के साथ बिहार के सिवान की ओर पेट्रोल लेकर जा रहे थे.हादसे की सूचना मिलते ही दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मृतकों के परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी है.

घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.वहीं, भाटपार रानी थाना प्रभारी ने फोन पर बताया कि यह घटना बीती देर रात की है, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

