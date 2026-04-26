बलिया में खौफनाक वारदात! पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट, ससुर जिंदगी और मौत के बीच

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की चाकू से हत्या कर दी, जबकि ससुर को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, बछईपुर गांव की प्रीति गुप्ता ने साल 2022 में गड़वार थाना क्षेत्र के सिहांचवर गांव निवासी अमित गुप्ता के साथ प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे. हाल ही में प्रीति अपने पति के साथ मायके आई थी, जहां परिवार वालों ने अमित को अपना लिया था. कुछ दिन पहले अमित प्रीति को विदा कराकर ले गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वह उसे अपने घर न ले जाकर किसी अन्य स्थान पर ले गया और उसके साथ मारपीट करने लगा. इसके बाद प्रीति के पिता उसे वापस मायके बछईपुर ले आए, जहां वह पिछले दस दिनों से रह रही थी.

वारदात की रात

बताया जा रहा है कि देर रात अमित चुपचाप घर में घुसा और सीधे प्रीति के कमरे में पहुंच गया. वहां उसने किसी बात को लेकर विवाद के बाद प्रीति पर चाकू से हमला कर दिया. प्रीति की चीख सुनकर उसकी मां सुशीला देवी कमरे में पहुंची, तो अमित ने उन पर भी हमला कर दिया. शोर सुनकर प्रीति के पिता अंतु गुप्ता भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया.

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दो की मौत, एक गंभीर

इस हमले में प्रीति गुप्ता और उसकी मां सुशीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंतु गुप्ता को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. प्रीति की बहन कीर्ति ने बताया कि अमित रात में चप्पल उतारकर घर में घुसा और सीधे कमरे में जाकर हमला कर दिया. उसने बच्चे को छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया. कीर्ति ने बताया कि जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया, जिसके बाद वह जान बचाकर घर से बाहर भागी.

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. प्रेम विवाह के बाद शुरू हुआ यह रिश्ता खूनी वारदात में बदल गया. घरेलू विवाद और हिंसा ने एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.