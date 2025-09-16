27 के खेवन हार हैं हम.....यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद का बड़ा ऐलान
Deoria News: देवरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वह 27 के खेवन हार हैं. इतना ही नहीं 2027 के चुनाव को लेकर उन्‍होंने बड़ा ऐलान कर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:32 PM IST
त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष संजय निषाद ने देवरहा बाबा की भूमि से यह ऐलान कर दिया है. संजय निषाद ने कहा कि वह 27 के खेवन हार हैं. 

देवरिया में कैबिनेट मंत्री का बड़ा ऐलान 
देवरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वह 27 के खेवन हार हैं. इतना ही नहीं 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्‍सा होने को लेकर कहा वह कहीं जाने वाले नहीं हैं. 27 में भी वह मोदी-योगी के साथ हैं. वहीं, घुसपैठ को लेकर संजय निषाद ने कहा कि किसी भी स्थिति में घुसपैठ बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. घुसपैठ बंद होनी चाहिए. 

बीएलओ की जिम्‍मेदारी तय होनी चाहिए
इतना ही नहीं संजय निषाद ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर कहा कि पिछली सरकार के बीएलओ तैनात हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं. बीएलओ की जिम्‍मेदारी तय की जानी चाहिए. संजय निषाद ने कहा कि आंख का एक आयरिश होता है जो सिर्फ एक ही इंसान में होता है. एआई में आयरिश डाला जाए जिससे घुसपैठ की पहचान आसानी से हो सकेगी. 

'विपक्ष की बिरादरी का कैप्‍टन जीता है' 
वहीं, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर मचा बवाल को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष की बिरादरी का कैप्टन जीता है. पिछड़ों का बेटा है. पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन को हमने हराया है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सवाल पर कहा कि रामभद्राचार्य ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बन चुका है. संजय निषाद ने कहा कि पुराने परिसीमन के तहत इस तरह काम हुए हैं. आप खुद लेख देख लीजिए जो गरीब हैं भूमिहीन हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है. देवरिया में धर्मांतरण का मामला चल रहा है. संजय निषाद ने कहा कि देश में कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा हो. 

