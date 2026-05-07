बलिया में आरटीई के तहत शिक्षा की नई उड़ान; 2249 सीटों के सापेक्ष 1696 बच्चों का हुआ नामांकन, प्रशासन ने कसी कमर

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी : उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की मुहिम रंग ला रही है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले में प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी, जिसके सुखद परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं. सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाकर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है.

नामांकन प्रक्रिया और वर्तमान सांख्यिकी

बलिया जनपद में आरटीई के तहत कुल 2249 सीटें आवंटित की गई थीं. शिक्षा विभाग द्वारा पूरी पारदर्शिता बरतते हुए तीन चरणों में आवेदन मांगे गए और लॉटरी प्रक्रिया के जरिए छात्रों का चयन किया गया. बीएसए मनीष कुमार सिंह द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आवंटित सीटों के सापेक्ष अब तक 1696 बच्चों का दाखिला विभिन्न निजी विद्यालयों में सुनिश्चित हो चुका है. शेष सीटों पर भी प्रवेश की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है.

निजी स्कूलों में प्रवेश की जमीनी हकीकत

विभिन्न स्कूलों में प्रवेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहीं उत्साहजनक स्थिति है तो कहीं अभी सुधार की गुंजाइश दिखती है. ज्ञानपीठिका स्कूल में प्री-प्राइमरी सेक्शन की 5 सीटों के सापेक्ष 4 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जबकि सेंट जेवियर स्कूल में भी 5 में से 4 सीटों पर एडमिशन हो चुके हैं. हालांकि, सनबीम अगरसंडा जैसे बड़े संस्थानों में प्री-प्राइमरी की 24 सीटों के मुकाबले महज 8 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है, जो जागरूकता की कमी या अन्य तकनीकी कारणों की ओर इशारा करता है.

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कक्षाओं में समानता और समावेशी शिक्षा का माहौल

ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जब टीम राधा कृष्ण एकेडमी स्कूल पहुंची, तो वहां शिक्षा की एक समावेशी तस्वीर देखने को मिली. स्कूल में सामान्य पृष्ठभूमि के छात्रों और आरटीई के तहत चयनित बच्चों के बीच कोई भेदभाव नजर नहीं आया. दोनों वर्गों के छात्र एक ही छत के नीचे सामूहिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें स्कूल में बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है. विद्यालय के प्रबंधक ने भी स्पष्ट किया कि उनके यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक हर स्तर पर आरटीई के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें शासन की मंशा के अनुरूप समान सुविधाएं दी जा रही हैं.

प्रशासनिक सख्ती और जागरूकता अभियान

प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि जो विद्यालय आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने में लापरवाही बरत रहे हैं या नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी न केवल शिकायतों का निस्तारण कर रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. विभाग द्वारा वर्तमान में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो सकें.