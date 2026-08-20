/देवरिया बाईपास से जुड़ेगा कुशीनगर फोरलेन, लखनऊ-वाराणसी से लिंक एक्सप्रेसवे तक सफर होगा आसान

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Deoria Kushinagar New Route: उत्तर प्रदेश के देवरिया बाईपास से कुशीनगर फोरलेन को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने की अनुमति दे दी है. डीपीआर तैयार करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है. इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बजट के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि अगले वर्ष के अंत तक देवरिया बाईपास और कुशीनगर फोरलेन आपस में जुड़ सकते हैं.
दोनों सड़कों के जुड़ने से सफर होगा आसान
इस परियोजना के पूरा होने के बाद गोरखपुर शहर और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. देवरिया बाईपास से कुशीनगर फोरलेन सीधे जुड़ जाने पर लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर की ओर आने-जाने में लोगों को आसानी होगी. अभी दोनों फोरलेन सड़कें पास होने के बावजूद उनके बीच सीधा कनेक्शन नहीं है। इसके कारण वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ता है.
कालेसर से कुशीनगर तक पहले से बना है फोरलेन
सहजनवा में कालेसर जीरो प्वाइंट से कुशीनगर तक फोरलेन सड़क पहले से तैयार है. यह सड़क तेनुआ टोल प्लाजा, बाघागाड़ा, एकला बांध, सिक्टौर, देवरिया बाईपास और रामनगर कड़जहां होते हुए कुशीनगर तक जाती है. देवरिया बाईपास के पास से गुजरने के बावजूद यह फोरलेन सीधे बाईपास से नहीं जुड़ा है. वहीं देवरिया बाईपास को भी फोरलेन किया जा चुका है.
लंबे समय से हो रही थी दोनों फोरलेन को जोड़ने की मांग
देवरिया बाईपास और कुशीनगर फोरलेन को आपस में जोड़ने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों सड़कों के बीच सीधा संपर्क बनने से शहर में वाहनों का दबाव कम होगा और लंबी दूरी का सफर भी आसान हो जाएगा.
डिजाइन में आ रही थी दिक्कत, अब एजेंसी बनाएगी डीपीआर
पहले एनएचएआई के अधिकारी स्थानीय स्तर पर सड़क का डिजाइन तैयार कर इसका बजट बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि दोनों सड़कों को सही तरीके से जोड़ने के लिए जगह और डिजाइन को लेकर तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं. इसी वजह से अब विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से डीपीआर तैयार कराने का फैसला लिया गया है. डीपीआर में सड़क की लंबाई, डिजाइन, जमीन की जरूरत, लागत और निर्माण से जुड़ी दूसरी तकनीकी जानकारी शामिल होगी.
लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचना भी होगा आसान
देवरिया बाईपास पर कुशीनगर फोरलेन के जुड़ने के बाद लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा. इससे कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले वाहन कम समय में एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे. इसका फायदा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को भी मिलेगा.
रिंग रोड के फ्लाईओवर से जुड़ेगा पूरा नेटवर्क
कुशीनगर से आने वाले वाहनों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए एनएचएआई जगदीशपुर में माड़पार के पास रिंग रोड का फ्लाईओवर भी बना रहा है. इसके तैयार होने के बाद लखनऊ-कुशीनगर फोरलेन रिंग रोड से जुड़ जाएगा. देवरिया बाईपास, कुशीनगर फोरलेन, रिंग रोड और लिंक एक्सप्रेसवे के आपस में जुड़ने से पूरे क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी का नेटवर्क और मजबूत होगा. इससे लोगों का समय बचेगा, सफर आसान होगा और शहर के भीतर यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.