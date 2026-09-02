/बलिया-मऊ फोरलेन: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा मऊ-फेफना राष्ट्रीय राजमार्ग, 73 गांवों की बदलेगी तस्वीर

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Ballia Mau Four Lane Project: उत्तर प्रदेश के बलिया और मऊ जिले के लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग 128बी, जो फेफना से मऊ को जोड़ता है, उसे अब फोरलेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस 56 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से न केवल आजमगढ़ मंडल की यात्रा सुगम होगी, बल्कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए बिहार तक जाने वाला सफर भी काफी कम समय में पूरा हो सकेगा.
जाम और हादसों से मिलेगी मुक्ति
वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 128बी पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है. मऊ, आजमगढ़ और बिहार को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग होने के कारण इस पर दिन-रात भारी वाहनों का दबाव बना रहता है. सड़क संकरी होने और अत्यधिक ट्रैफिक के कारण फेफना और शहर के आसपास के इलाकों में आए दिन भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. इसके साथ ही संकरे रास्तों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। इस फोरलेन के बन जाने से लोगों को रोजाना लगने वाले लंबे जाम और ट्रैफिक की समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.
बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज से सुगम होगा सफर
इस पूरी परियोजना की सबसे खास बात यह है कि यात्रियों के समय की बचत के लिए रूट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहले इस पूरे रास्ते पर पांच रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना थी, लेकिन अब रसड़ा और रतनपुरा में बाईपास बनाने का डिजाइन फाइनल कर दिया गया है. बाईपास बनने से शहर के भीतर गाड़ियों का दबाव नहीं बढ़ेगा और इस क्षेत्र के व्यावसायिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी. फेफना, गढ़िया, पकवाईनार, रतनपुरा और हलधरपुर जैसी पांच प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों में से अब तीन मुख्य स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को ट्रेन गुजरने के दौरान रेलवे फाटक पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
73 गांवों की बदलेगी तस्वीर, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण
यह फोरलेन मार्ग बलिया जिले के 33 और मऊ जिले के 40 यानी कुल 73 राजस्व गांवों से होकर गुजरेगा. इस सड़क के निर्माण से इन ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए वायंटस साल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है. एनएचएआई गाजीपुर के परियोजना निदेशक इंजीनियर अजय सिंह के अनुसार, डीपीआर का काम अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी.
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से जुड़ाव
बलिया-मऊ फोरलेन केवल दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के हाईवे नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी. यह मार्ग बलिया में बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और मऊ में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से सीधे जुड़ जाएगा. इससे वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बिहार की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी. फेफना और मऊ के बीच एक स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस टोल प्लाजा बनाने की भी योजना है, जिसके लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस फोरलेन के बनने से पूरे पूर्वांचल में व्यापार और आवागमन को एक नया आयाम मिलेगा.