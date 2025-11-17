Advertisement
आम्रपाली और निरहुआ ने भोजपुरी नाइट्स में युवाओं को खूब झुमाया, ददरी मेले में जमाया रंग

Ballia News: ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर आयोजित भोजपुरी नाइट्स में भाजपा नेता एवं भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली ने जमकर धमाल मचाया. 

Nov 17, 2025, 08:16 AM IST
मनोज चतुर्वेदी/बलिया: यूपी के बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेले में आयोजित भोजपुरी नाइट्स के दौरान भोजपुरी फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के मंच पर आते ही पूरा पांडाल 'भृगु बाबा' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा.  कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी और निरहुआ ने भक्ति गीतों के साथ भोजपुरी गाने प्रस्तुत किए। सभी ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद किया.

निरहुआ और आम्रपाली ने मचाया धमाल
युवकों की भारी भीड़
भारी भीड़ के बीच पहुंचे भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता व अभिनेत्री को देखने के लिए युवकों की भारी भीड़ जुटी थी। गानों पर कई बार भीड़ बेकाबू हुई जिसे सम्भालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिल्मी गाने पर श्रोता देर रात तक झूमते रहे

स्टेज पर निरहुआ के भोजपुरी गीत सुनते ही हजारों की भीड़ झूमने लगी. मीडिया से बातचीत में निरहुआ ने खेसारी लाल की हार पर कहा कि जीत और हार तो लगी रहती है लेकिन हमें जनता की सेवा करते रहना चाहिए. वहीं खेसारी लाल को लेकर कहा कि उन्हें छपरा नहीं छोड़ना चाहिए.  

बिहार में सभी जातियों ने जाति की दीवार तोड़कर एनडीए को वोट दिया
वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जब हारता है तो वोट चोरी की बात करता है लेकिन जब जीत जाता है तो कुछ नहीं कहता. बिहार में सभी जातियों ने जाति की दीवार तोड़कर एनडीए को वोट दिया. वहीं तस्वीर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखने वाली है. निरहुआ ने कहा कि यूपी में तो बाबा बा लेकिन यूपी के बाबा बिहार भी गए थे इसलिए अब बिहार में भी बाबा बा.

कौन हैं वीरांगना ऊदा देवी? लखनऊ में लगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा, पासी वोटर्स को साधने बीजेपी ने बनाया प्लान

कब खुलेगा 121 किलोमीटर का अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे! कितना हुआ है काम, जानिए हर अपडेट

