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Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी: ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में हुए अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविक शिकार हो गए. जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है. वहीं शिकार हुए लोगों में से एक उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी शिवानंद चौरसिया भी शामिल हैं. इस घटना के बाद उनके गांव सुरौली और परिवार में मातम का माहौल है. वहीं भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
MT Setebelo पर हुआ था हमला
विदेश मंत्रालय और समुद्री संगठनों के अनुसार, पलाऊ के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT Setebelo पर ओमान के तट के पास हमला हुआ था. जहाज पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे. घटना के बाद चलाए गए सर्च और रेस्क्यू अभियान में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन नाविकों के लापता होने की सूचना मिली थी.बमबारी में उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
कौन थे भारतीय नाविक?
आदित्य शर्मा (23 वर्ष), हिमाचल प्रदेश
शिवानंद चौरसिया, देवरिया (उत्तर प्रदेश)
पटनाला सुरेश, आंध्र प्रदेश
देवरिया के शिवानंद चौरसिया की मौत से गांव में शोक
देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र स्थित सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया जहाज पर क्रू मेंबर के रूप में कार्यरत थे. परिवार के अनुसार वह ओमान से भारत की ओर जहाज लेकर आ रहे थे. हमले के बाद उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था. शुरुआत में भारतीय दूतावास ने परिजनों को उनके लापता होने की सूचना दी थी. इसके बाद से परिवार लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा था. हालांकि बाद में आई आधिकारिक जानकारी ने परिवार की उम्मीदें तोड़ दीं. गांव में जैसे ही शिवानंद की मौत की खबर पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.
भारत ने अमेरिका के सामने दर्ज कराया विरोध
घटना के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया. भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही हमले में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया.
क्या कहा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि करते हुए दावा किया कि संबंधित जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था. हालांकि भारत ने इस घटना को लेकर चिंता जताते हुए नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
सरकार ने दिए राहत और वापसी के निर्देश
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचाए गए 21 भारतीय क्रू सदस्यों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए. साथ ही मृतक नाविकों के पार्थिव शरीर को भी उनके परिजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. यह घटना एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और वहां कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. देवरिया के शिवानंद चौरसिया समेत तीन भारतीयों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.