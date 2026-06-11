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ओमान की खाड़ी में मर्चेंट शिप पर अमेरिकी हमला, देवरिया के शिवानंद चौरसिया समेत 3 भारतीय नाविक हुए शिकार

Deoria News: ओमान के तट (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के पास एक कमर्शियल शिप पर अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमले में तीन भारतीय नाविक शिकार हो गए. 'सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया' और केंद्रीय मंत्रियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हताहतों की आधिकारिक पुष्टि की है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:14 PM IST
ओमान की खाड़ी में मर्चेंट शिप पर अमेरिकी हमला, देवरिया के शिवानंद चौरसिया समेत 3 भारतीय नाविक हुए शिकार
Image Credit: Oman Ship Attack

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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