देवरिया के शिवानंद चौरसिया की मौत से गांव में शोक

देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र स्थित सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया जहाज पर क्रू मेंबर के रूप में कार्यरत थे. परिवार के अनुसार वह ओमान से भारत की ओर जहाज लेकर आ रहे थे. हमले के बाद उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था. शुरुआत में भारतीय दूतावास ने परिजनों को उनके लापता होने की सूचना दी थी. इसके बाद से परिवार लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा था. हालांकि बाद में आई आधिकारिक जानकारी ने परिवार की उम्मीदें तोड़ दीं. गांव में जैसे ही शिवानंद की मौत की खबर पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.